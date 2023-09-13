想買iPhone 15？規格、價格懶人包出爐

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果於9月13日凌晨舉行秋季發表會，會中公開最新的iPhone 15全系列，今年也分為四種機型，包含iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。

▲iPhone15。（圖／蘋果官網）

首先許多用戶關心的改變，就是iPhone 15終於全系列採用USB-C，許多用戶使用MacBook與iPad，終於可以用同一條線幫所有裝置充電。

▲iPhone 15全系列採用動態島。（圖／蘋果發表會）

全系列搭載動態島，這個功能原先僅出現在Pro系列以上，現在入門的iPhone 15也搭載，可以輕鬆控制音樂、使用地圖等等，並且增加許多新功能，也能及時了解外送、比賽等等進度。

▲iPhone 15規格（圖／記者陳俐穎製）

iPhone 15、iPhone 15 Plus

搭載OLED螢幕，具備更窄邊框，並且更加明亮，1600尼特亮度，在陽光下可以支援到2000尼特，是前代的兩倍，鋁金屬邊框並且改為圓滑的手感，具備粉紅色、黃色、綠色、藍色和黑色五種選擇、啞光表面，蘋果也強調，iPhone的耐用性「比任何手機都保值」。

▲iPhone15五種顏色選擇。（圖／蘋果官網）

最先進的照相系統，4800萬像素，快速對焦，平衡細節與光線，光像引擎將優化照片呈現，光學圖像防手震，常教可以連續變焦，方便構圖，就像電影一樣。

新一代人像功能，人像照片色彩更豐富，而在低光源下也一樣清晰，不需要記得切換到人像模式，機器學習會自動切換，可以選擇自動偵測，也能在相簿中再處理。也可以再拍照後切換對焦人物。

▲iPhone 15。（圖／蘋果發表會）

夜間模式更加清晰，每一根頭髮都清楚，最新智能HDR也能捕捉到更鮮豔的顏色，並且更好的呈現各項過渡色彩。iPhone 15仍使用前代旗艦的A16晶片，能號減少2成，可以處理大部分日程，

無線連接新功能，第二代超寬代晶片，可以用來擁擠的區域尋找朋友。通話音質也提升，機器學習可以過濾背景噪音，使用聲音突出的功能。此外也具備緊急服務衛星求救功能，能夠免費使用2年。

▲iPhone 15 Pro。（圖／蘋果發表會）

iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max

外觀上，採用全新鈦金屬設計，堅固耐用，更加輕盈，蘋果表示，這是最輕的Pro系列手機，具備最窄邊框，縮小尺寸但不影響螢幕面積，也採用最堅固玻璃材料，超瓷晶面板，兩款機型螢幕大小分別為6.1、6.7吋。

靜音開關改變，只要長按就可以切換靜音，也可以在一系列功能中切換，可以開啟錄音、相機、輔助功能、也可以使用快捷指令進行各項操作，每次互動也會在靈動島上有所反饋。

▲iPhone 15 Pro全新靜音按鈕。（圖／蘋果發表會）

ProMotion的新功能，「待機模式」為使用者帶來可自訂的全螢幕體驗。當 iPhone 放在一旁充電時，即便隔著一段距離，使用者仍可輕鬆一覽資訊。iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 上的「永遠顯示」功能讓「待機模式」永遠保持開啟，並顯示實用資訊，適合在書桌、床頭櫃或廚房流理檯上使用。

「主畫面」、「鎖定畫面」和「待機模式」中的互動小工具讓使用者輕點一下即可採取動作，輕鬆便能完成待辦事項，或透過小工具播放或暫停一首歌。

Safari 為「私密瀏覽」新增更優質的保護功能，並推出主題類別，協助使用者區分工作和個人等不同主題。

▲iPhone 15 Pro。（圖／蘋果發表會）

Pro系列搭載 A17 Pro 晶片，首款3mm製成，提高性能，機器學習可以自動改正輸入、建立個人語音、找到照相主體等等。全新GPU，最大設計更新，採用6核心設計，可以提升2成性能。

在相機上，全新智慧型 HDR 能以更真實生動的膚色算繪，呈現拍攝對象和背景，同時確保在「照片」App 中查看時，照片都能呈現更明亮的亮點、更豐富的中間色調和更深刻的陰影。這種先進的 HDR 算繪功能也適用於第三方 App，讓線上共享的照片呈現效果更好。

▲iPhone 15系列售價。（圖／記者陳俐穎製）

價格

目前iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 將提供粉紅色、黃色、綠色、藍色和黑色，並有 128GB、256GB 和 512GB 容量選擇。iPhone 15 的售價為 NT$29,900 起，iPhone 15 Plus 的售價為 NT$32,900 起。

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 將提供黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬等四種顏色。iPhone 15 Pro 售價 NT$36,900 起，並提供 128GB、256GB、512GB 和 1TB 等容量選項。iPhone 15 Pro Max 售價 NT$44,900 起，並提供 256GB、512GB 和 1TB 等容量選項。