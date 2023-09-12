北市南港新建工地旁路面下陷　初判與大直塌陷案「完全不一樣」

▲南港區東新街工地旁路面發生龜裂。（圖／何孟樺議員研究室提供）



記者陳家祥／台北報導

北市南港區東新街巷弄內一處建案工地，12日下午傳出路面柏油路龜裂、地面下陷情事，警方到場後立刻圍起封鎖線，並通報市府新工處以及建管處處置。對此，北市議員何孟樺說，目前初步判定，該處路面龜裂跟大直民宅塌陷案「完全不一樣」；她也喊話，市府應檢視全市730多處已開挖、未開挖工地周遭路面維護情形，防患未然、避免人心惶惶。

何孟樺表示，經了解，該處工地「尚未開挖」，卻已經因為極端氣候、機具進出導致路面龜裂，讓許多民眾更擔心「如果開挖還得了」？所以北市府除了因應大直民宅塌陷案對184處已開挖工地外稽查外，也應檢視全市730多處已開挖、未開挖工地周遭路面維護落實情形，防患未然、避免人心惶惶。

何孟樺說，目前資訊的整理，第一，路面龜裂肇因，初判是前陣子的大雨，加上工地周遭大型機具頻繁出入，土質變得相對鬆軟導致。第二，市府人員已經有到現場查看，工地建方13日一早就會開始施工改善。第三，水溝也有被重型機具壓壞的情形，已責成工地要負責修復。

何孟樺表示，目前初步判定，該處路面龜裂跟大直民宅塌陷案「完全不一樣」，並要求市府儘早完成修復，籲請市民不必恐慌。