對話曝光！基泰9／1得知「有點糟」卻未停工　議員爆：監測報告多項異常

▲台北市議員柳采葳受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」因施工出包，造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，有週刊爆料，基泰建設委託的儀大工程顧問公司提供北市7月26日監測報告顯示，坍塌前44天監測報告結論就寫「部分監測儀器已超出警戒值」；國民黨台北市議員柳采葳也爆，9月1日監測單位就給基泰大直建案的主任一份「監測異常告知單」，但基泰卻仍未停工。

柳采葳12日表示，基泰建設大直建案施工不慎，造成鄰房傾斜損壞，施工中的監測數據基泰大直委託由「儀大工程公司」負責，但她發現在9月1日儀大就提供了一份「監測異常告知單」，給基泰大直建案工地的張姓主任，而張姓主任也確實有收到，這也代表基泰早就知道工地的監測數值是有問題，但還是未停工，而導致這次事件。

柳采葳提及，儀大工程公司所提供的「監測異常報告書」當中，清楚寫明多項數值超出警戒值，包含壁體內傾度管、支撐應變計、地面沉陷點、建物沉陷點等等，也警告基泰應該要加強注意後續變化。

▲基泰大直9月1日超出警戒值告知單。（圖／台北市議員柳采葳提供）

柳采葳說，事發的9月7日當天下午2時，「基泰大直」新建工程自動化監測系統也顯示數值有問題，甚至發出警告聲響，不管是自動化監測系統，又或者是儀大開出的警戒告知紅單，基泰都未見任何作為，「合理懷疑基泰根本是蓄意釀禍。」

而柳采葳也公布儀大和「基泰大直」工地張姓主任的LINE對話紀錄，8月開始儀大就頻繁傳監測報告給工地主任，對話紀錄當中，疑似在9月1日儀大傳了一份監測報告給「基泰大直」，明確說這份報告「有點糟」，通了電話之後，儀大強調「我們老大說這個程序還是要走」，難道是在通話當中基泰拒絕了什麼監測，又或者是拒絕什麼程序？

柳采葳指出，通話記錄到9月2日，基泰大直的工地主任突然要求「每日測量」，工地主任明顯知道工地有危險，但為什麼無作為，這些疑點，基泰建設都必須要說明清楚，勿撇清責任。

最後，柳采葳說，從報告到影片以及對話紀錄，都可以證明「基泰大直」建案主任明確知道工地監測數值有問題，基泰必須說明清楚，這份報告到底有誰看過，為什麼在明知有問題的狀況之下卻沒有停工，呼籲基泰不要把所有責任推給工地主任，基泰高層必須親自出面說明疑點，也要求市府應該即刻調查清楚真相，給大直受災戶一個交代。