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社會 社會焦點 保障人權

3月嫩嬰腿瘀青！粗魯保母硬抱出餐椅「害連撞3次」　媽心疼開吉

▲▼孩子,嬰兒,懷孕,新生兒,寶寶。（圖／取自Pixabay）

▲保母照顧3月大男嬰不慎，導致右大腿撞傷瘀青，心疼的媽媽氣憤提告。（示意圖／取自Pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名媽媽發現從托嬰中心接回來的3個月大男嬰，右大腿有瘀青傷害，了解後發現負責照顧的楊姓保母，沒解開嬰兒餐桌椅餐板就試圖抱起坐在裡面的孩子，害得大腿連撞了3次受傷，媽媽氣憤提告楊女，橋頭地院審後，認為楊女擔任保母已20年，卻疏於避免讓嬰兒發生碰撞，依過失傷害罪判處3月徒刑，可易科罰金。

判決指出，楊女在高雄一家私立托嬰中心擔任保母，2020年2月10日起開始照顧這名3個月大男嬰，某日楊女要從嬰兒餐桌椅將男嬰抱起時，沒有先將餐板拆卸、或調整座椅空間，就直接將男嬰往上抱起3次，導致男嬰右大腿處撞到餐板而瘀傷，媽媽將男嬰接回家後，發現嬌嫩的腿上竟有傷痕，聯繫楊女詢問，隔天並帶著男嬰到醫院檢查，同時報警調閱監視器。

楊女表示，她當時抱起男嬰要放到一旁嬰兒床，的確發現右大腿紅紅的，但沒有腫，以為只是壓痕，不確定跟她抱起男嬰的舉動有關聯，否認過失傷害；並強調這張餐桌椅在托嬰中心用了10幾年，從來沒有小孩因為這張座椅而受傷，這次卻遭媽媽要求賠償50萬元，覺得很不合理。

媽媽心疼嫩嬰受傷，表示她當晚看見右大腿的瘀青後，立刻詢問楊女，對方坦承要將男嬰從椅子中抱起時有拉到，對方也傳訊「是我錯了」、「我感到非常抱歉」、「看到當下真的好心疼」，媽媽後來不敢再將男嬰給楊女照顧，楊還表示「孩子是我真誠想親自照顧傷完好」。

檢視監視器畫面，楊女在第1次未成功抱起男嬰時，沒有將餐板移開或解開男嬰包巾，而是反覆試圖硬拉，至第3次才將男嬰抱出，並不斷查看男嬰右大腿，足見楊女的舉動造成男嬰受傷。

法官認為，楊女身為適格托育人員，對於受托幼兒的人身安全注意義務更高，且已有20年的保母資歷，卻在抱起男嬰時未注意避免發生碰撞，造成年幼脆弱的男嬰傷害，審理期間一再翻供，未與男嬰媽媽和解，依過失傷害罪處有期徒刑3月，可易科罰金，全案可上訴。

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