女警開巡邏車撞傷人！不明驗傷單涉誣告拒認錯　女大生：太生氣了

▲北市士林警分局警備隊柳姓女警，駕巡邏車撞傷騎乘機車王姓女大生，竟持假診斷證明書控告王涉犯過失傷害，反被依誣告罪起訴。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）



記者黃宥寧／台北報導

北市士林警分局警備隊柳姓女警員，去年3月駕巡邏車不慎撞倒騎乘機車王姓女大生，雙方本以6600元達和解，但柳員卻以酸言酸語攻擊，讓女大生決定提告，事後柳員竟持不明診斷證明書誣告過失傷害，反被起訴。今（30日）法院開庭，勘驗車禍後警方秘錄器，柳員仍做無罪答辯。

今（30日）開庭勘驗5段車禍後警方密錄器畫面，柳員仍做無罪答辯，公訴檢察官則表示意見說，「身為警務員，車禍當下可能慌張，忘記去檢視自己傷，這也是人之常情」，並說「只要物理碰撞，就會有受傷，怎麼可能兩車碰撞，有一方沒受傷」最後則語重心長說「我還是建議雙方和解」。

受命法官為釐清證據調查訊問柳員說，為何車禍發生是3月23日，卻在4月3日去看醫生驗傷；柳員回答：「因為交通分隊約做訪談，為還原車禍才去驗傷」，更表示，當時在過失傷害案有談和解，但對方提10萬，雙方破局，所以當時調解委員調解紀錄是「告訴人無調解意願」。

其辯護律師說，被告確實沒有誣告，所以不希望和解是誣告的和解金，如果是因為交通事故和解金，不夠的話可以再談，被告擔心若以2萬與告訴人和解，就是承認本案犯罪，但仍希望再安排庭期當庭和解。

對此，《東森新媒體ETtoday》聯繫今未出庭的王姓女大生，她委婉說，2萬元和解金是針對誣告罪，畢竟在車禍付出的不只2萬，同時不希望官司打很久，所以希望趕快把事情結束，對方若堅持不認罪的話「真的太生氣了」，最後也表示會再想想怎麼做。