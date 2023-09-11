女騎士樹蔭下躲太陽　遭檢舉噴1萬6！左營分局曝撤單原因

▲高雄一名女騎士停紅燈時在樹蔭下躲太陽遭開罰1萬6000元。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

南台灣經常豔陽高照，不少機車騎士遇到紅燈時喜歡停在樹蔭下躲太陽，不過高雄一名女騎士就因為躲在樹蔭下被檢舉，結果被警方開出1萬6000元的罰單，天價罰單讓不少網友大吃一驚；不過開單的左營分局表示，因交通部有函示「躲太陽為暫停行為，與臨時停車、危險駕駛不同，尚無罰則」，為避免爭議，已主動聯繫當事人，予以撤單。

有網友在臉書社團「高雄五甲大小事」PO出一張罰單，指稱「喜歡躲太陽的，運氣差就會收到」，罰單上一名騎士因躲在樹蔭下，被警方依據違反道路交通管理處罰條例第43條第1項4款製單舉發，開出1萬6000元罰單。

▲網友PO出1萬6000元的罰單。（圖／網友提供）

貼文一出引發網友熱義，有網友認為「罰款比闖紅燈，沒有禮讓行人貴」不合理，也有網友直指騎士是「馬路三寶」，還有網友認為「要以實際畫面認定，一般而言躲太陽停等目前是沒有處罰規定的，這個申訴很大機率會成功」。

對此，左營分局表示，局新莊派出所日前接獲民眾檢舉，稱機車在車道中暫停陰涼處躲太陽，差點造成後方車輛追撞，製單員警認為非遇突發狀況，在車道中暫停，後方車輛幾乎閃避不及致生危險，予以逕行舉發，但因之前交通部有函示「躲太陽為暫停行為，與臨時停車、危險駕駛不同，尚無罰則」，為避免爭議，日前已主動聯繫當事人，予以撤單。

左營分局呼籲，天氣炎熱，機車駕駛仍應依照規定騎到停等區等候，不宜於車道暫停，如因後方來車沒有注意到而被撞上，屆時可能得負擔肇事民刑事責任。另交通部已於道路交通管理處罰條例之修正草案增列「躲太陽條款」，俟條文修正後將加強取締。