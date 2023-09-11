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一逛起來就手滑！金酒慶中秋享超值優惠「滿額再抽超增值玉璽酒」簡直不要太划算

▲▼ 金高,金酒,金門高粱,中秋,秋季,折扣,玉璽酒,生肖酒。（圖／資料照）

▲迎接一年一度的中秋佳節，金酒公司特別推出多重優惠，邀老饕在帶有些許涼意的秋季好好品酩各色高粱美酒。（圖／記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

涼爽而且氣候相對穩定的秋天，對於怕熱怕麻煩的旅人來說，絕對是比夏天更適合出遊的季節，眼看出國的機票價格持續居高不下，不如就先往已經調降的離島機票開始看起。說到秋季離島旅遊，首推就是可以襯著耀眼的黃金高粱田、大拍IG美照的「金門」，不過高粱豐收的時間約落在10月中～11月初，等不及的旅人不妨幫自己安排「儀式感」，讓舌尖先與金門高粱酒相遇！

秋天不只適合一遊金門美景，微涼天氣更是品飲高粱酒的好時機！瞄準初秋時節以及送禮需求，金酒公司年度超吸睛的「秋節促銷季」即日起～9/30限期開跑！此次參與活動的酒款眾多，而且從小資族好入手的親民酒款，到送禮給大客戶也超有面子的頂級禮盒，各種價格與等級的美酒皆一應俱全，也因為折扣實在有感，加上滿額還有加價購、刮刮卡抽玉璽酒認購資格等好禮活動，讓許多會員都是幾箱幾箱地買，一次準備好送禮、聚會所需的酒款，更不忘把自己私心偏愛的美酒也收好收滿。

▲▼ 金高,金酒,金門高粱,中秋,秋季,折扣,玉璽酒,生肖酒。（圖／資料照）

▲不只販售酒款更展示各種紀念酒，讓金酒門市乍看就像一座小型博物館；金酒公司也貼心在店內提供試飲服務，引領所有酒饕找到心有所屬的風味。（圖／記者黃克翔攝）

此次特別祭出優惠價的單品酒款共有6支，入手價格最低只要450元起！因應佳節氛圍，金酒公司特別推薦包裝與瓶身都別具中秋寓意的「58度禧崇慶月金門高粱酒」，無論聚餐或是送禮，都能給人格外貼心的好印象。帶有濃郁花蜜香與飽滿甜果香的風味，以及圓潤柔順的酒感，在月圓人團圓的日子品飲再合適不過！

▲▼ 金高,金酒,金門高粱,中秋,秋季,折扣,玉璽酒,生肖酒。（圖／資料照）

▲「58度禧崇慶月金門高粱酒0.75L」優惠價880元，無論品名或設計都別具中秋寓意。（圖／記者周宸亘攝）

小巧精緻的質感紅瓷罈「58度鴻龍佳釀0.6L」，適合收藏與送禮，擺放在透明酒櫃裡也超「勾追」，罈身背後還有象徵鴻運高照的舞躍龍騰圖案，整個喜氣滿滿，也是相當推薦給新手收藏的酒款。

▲▼ 金高,金酒,金門高粱,中秋,秋季,折扣,玉璽酒,生肖酒。（圖／資料照）

▲以質感紅瓷罈打造的「58度鴻龍佳釀0.6L」優惠價810元，擁有獨特的金門香型，口感香醇溫順，韻味也極富層次。（圖／記者周宸亘攝）

為了讓藏酒控更無負擔地把酒囤起來，金酒公司也推出讓酒饕們大嗨的「套餐組合」共10組！每組「1+1」的套餐不只大方給出少見折扣，也幫酒友挑選出最受歡迎的酒款搭配。例如優惠價9,000元的「58度特優金門高粱酒0.6L（12入）＋58度金門高粱酒0.3L（1瓶）」，在酒友們心中就是必收的組合之一。2017年首次參加舊金山世界烈酒競賽就榮獲雙金牌獎的「58度特優金門高粱酒」，帶回家後不用再久放，直接品酩即有高粱迷熱愛的陳年酒感，香氣優雅、口感醇順清爽，不只適合細細純飲品嚐，也適合聚會佐餐帶出美食與美酒更馥郁飽滿的層次。

▲▼ 金高,金酒,金門高粱,中秋,秋季,折扣,玉璽酒,生肖酒。（圖／資料照）

▲「58度特優金門高粱酒0.6L（12入）＋58度金門高粱酒0.3L（1瓶）」優惠價9,000元，是目前超熱門的套餐之一。（圖／記者周宸亘攝）

這次套餐組合的亮點，還包括少見的罈裝大容量優惠！例如優惠價4,740元的「53度罈裝金門大高酒1L（6罈）＋58度金門高粱酒0.3L（1瓶）」，在親友聚餐時直接搬一罈出來絕對超有fu，對於酒饕來說，53度也正是可以更好品出高粱酒滑順香甜口感的酒精濃度，金門大高酒在罈裡陳化後更佳醇化的酒香，也被無數酒饕所津津樂道，趁著9月優惠期間入手，最是時候。

▲▼ 金高,金酒,金門高粱,中秋,秋季,折扣,玉璽酒,生肖酒。（圖／資料照）

▲「53度罈裝金門大高酒1L（6罈）＋58度金門高粱酒0.3L（1瓶）」優惠價4,740元，對不少酒友來說是高CP值的組合。（圖／記者周宸亘攝）

面對讓人眼花撩亂的多重優惠，把握時間將美酒趕緊以「新台幣下架」才是正解！為了答謝會員長期對金酒的支持與厚愛，金酒公司也加碼推出「會員滿額扣點加購優惠」，包括「58度罈裝金門高粱酒1L」、「58度最佳白酒雙金黑耀紀念版0.75L」。在扣除點數後，只要900～2,050元即可一併帶走。單筆金額滿15,000元，再送「46度70如金紀念酒（0.2L金箔版）」1盒，輕搖即可欣賞金箔在清香透明酒液裡呈現宛如雪花紛飛的視覺饗宴，就連男生都會直呼「超浪漫」，意外也與中秋格外耀眼的明月相互呼應。

▲▼ 金高,金酒,金門高粱,中秋,秋季,折扣,玉璽酒,生肖酒。（圖／資料照）

▲▼只要是金酒會員，即可以扣點方式輕鬆換購指定酒款，單筆滿額再送加碼好禮。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 金高,金酒,金門高粱,中秋,秋季,折扣,玉璽酒,生肖酒。（圖／資料照）

如果現在才想加入會員，其實一點也不晚！只要在9月優惠期間申請入會並在直營門市消費，不限金額就能獲得「10ml一口杯禮盒組(12入)」一盒，不論在家小酌或宴請親友，都會更有儀式感！如果該筆消費滿6,000元，還會再加贈「53度2020金門馬拉松紀念酒0.3L」，簡直不要太划算！

值得一提的是，無論是特價單品、超殺套餐或是會員加購優惠，都沒有主打「張張有獎」的刮刮卡還讓酒饕與收藏家為之瘋狂！只要在直營門市單筆消費滿8,800元即贈刮刮卡1張、17,600元即贈2張，以此類推。不用特別找手氣旺的朋友幫抽，「一刮就中獎」的刮刮卡，豐富好禮包括特別為東奧金牌得主設計的「58度金門高粱酒0.75L麟洋配台灣之光」紀念酒款，以及「58度金采世紀金門高粱酒100ml」、「58度祥榮端日金門高粱酒0.75L」等熱門藏酒。

近年在藏酒界以原價16,800元一路攀升到10多萬收購價的「生肖玉璽酒」，其認購資格也驚喜成為此次刮刮卡的獲獎品項。由於增值度破表，近年開放販售時即使有錢也買不到，想收藏只能看緣分，然而Lucky指數爆表的幸運兒，就有機會刮中猴年、虎年以及兔年玉璽酒的認購資格，等於直接擁有快速通關Pass，把增值潛力極高的美酒抱回家。

▲▼ 金高,金酒,金門高粱,中秋,秋季,折扣,玉璽酒,生肖酒。（圖／資料照）

▲在直營門市單筆消費滿8,800元即贈刮刮卡1張、17,600元即贈2張，以此類推，有機會抽到近年增值度破表的生肖玉璽酒認購資格！（圖／記者黃克翔攝）

趁著中秋佳節，各大品牌紛紛祭出「優惠利多」的時候，酒饕們也別錯過送禮或藏酒的絕佳機會。無論是選擇經典的金門高粱酒、最具紀念意義的熱門酒款，或是精挑細選與客戶長官搏感情的大氣禮盒，不怕選不到千載難逢的超值酒款，就怕「買愈多贈愈多的限時優惠」讓人一逛起來就手滑。

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