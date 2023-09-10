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古廟普渡驚見土堤破裂！　紀念碑岌岌可危聖母廟呼籲政府協助

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟10日午時於「古廟地堀」進行普渡，由王增榮主委擔任主祭，聖母廟管理委員會、古廟管理委員郭耿宏、附近的漁塭主、轄境居民與信徒共同參與，普渡儀典莊嚴隆重。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟10日午時於「古廟地堀」進行普渡，由王增榮主委擔任主祭等人與信徒共同參與，普渡儀典莊嚴隆重。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南土城正統鹿耳門聖母廟10日午時於「古廟地堀」進行普渡，由正統鹿耳門聖母廟恭請西天佛祖、武館三媽、開基李府千歲、水仙尊王、將軍府古神尊鑑普，由王增榮主委擔任主祭，聖母廟管理委員會、古廟管理委員郭耿宏、附近的漁塭主、轄境居民與信徒共同參與，普渡儀典莊嚴隆重。

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟10日午時於「古廟地堀」進行普渡，由王增榮主委擔任主祭，聖母廟管理委員會、古廟管理委員郭耿宏、附近的漁塭主、轄境居民與信徒共同參與，普渡儀典莊嚴隆重。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場除了敬備山珍海味筵席，亦準備盥洗用具、孩子的玩具零食，為古廟的天兵天將、十方眾生接風洗塵，席開三百餘桌、場面盛大。

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟10日午時於「古廟地堀」進行普渡，由王增榮主委擔任主祭，聖母廟管理委員會、古廟管理委員郭耿宏、附近的漁塭主、轄境居民與信徒共同參與，普渡儀典莊嚴隆重。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南土城正統鹿耳門聖母廟10日午時於「古廟地堀」進行普渡，由王增榮主委擔任主祭，聖母廟管理委員會、古廟管理委員郭耿宏、附近的漁塭主、轄境居民與信徒共同參與，普渡儀典莊嚴隆重。（圖／記者林東良翻攝，下同）

但讓在場民眾擔心的是，今年因為颱風、大雨接連而來，古廟遺址紀念碑外之土堤嚴重崩塌，古廟紀念碑地基岌岌可危。正統鹿耳門聖母廟去年原欲修繕，但土堤毗臨鹿耳門溪，為水利局所屬之水利地，無法擅自施工，而該處地下又有「古廟遺址」文資保存區，已列冊「疑似考古遺址」由政府監管保護，難以開挖，廟方也束手無策。

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟10日午時於「古廟地堀」進行普渡，由王增榮主委擔任主祭，聖母廟管理委員會、古廟管理委員郭耿宏、附近的漁塭主、轄境居民與信徒共同參與，普渡儀典莊嚴隆重。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「古廟地堀」正確的說法是明清時代官建「古鹿耳門媽祖廟」沉沒之遺址，數十年來幾度開挖，從此地發掘古廟石獅、石墩、磚瓦建材、香爐、重興天后宮碑記、箕水豹石碑…等多樣珍貴古物，現皆存於正統鹿耳門聖母廟媽祖殿以及文物館內。

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟10日午時於「古廟地堀」進行普渡，由王增榮主委擔任主祭，聖母廟管理委員會、古廟管理委員郭耿宏、附近的漁塭主、轄境居民與信徒共同參與，普渡儀典莊嚴隆重。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年逢大潮，古廟遺址多次淹水，土堤一再掏空、破損處日益擴大，難保何時會「崩溪岸」造成更大的損害，聖母廟方呼籲台南市政府可以會同水利局、文資處、台江處…等相關單位，共同商討如何在合法的情況下維護鹿耳門溪堤防，讓珍貴的鹿耳門古廟遺址永續保存。

▲若政府不修繕土堤，每逢大潮便會由破損處灌入造成嚴重淹水。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲若政府不修繕土堤，每逢大潮便會由破損處灌入造成嚴重淹水。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲若政府不修繕土堤，每逢大潮便會由破損處灌入造成嚴重淹水。

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