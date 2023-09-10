阿嬤上班忘送孫上課！　日本2歲童「被關車內9小時」熱死

記者王佩翊／編譯

日本岡山縣津山市一名53歲婦女9日上午原本要趁著開車上班前，將2歲的孫子送到幼兒園，但卻將此事忘記，開車前往任職的醫院後，就直接將車子停在沒有屋頂遮陽的員工停車場，同時將孫子遺忘在車內。直到9個小時下班後，才在安全座椅上發現奄奄一息的孫子，雖然隨即通報110，但警消到場時，男嬰已明顯死亡。

根據《讀賣新聞》報導，該名在醫院擔任看護的53歲女子柴田節子平時住在女兒家附近，事發當天原本要幫女兒送2歲孫子去幼兒園上學，然而她9日上午將孫子安置在後座的安全座椅後，便直接開車到醫院上班，完全忘記後座還有小孩。

▲男嬰被反鎖在車內，活活熱死。（示意圖／CFP）

她9日上午8時15分抵達醫院後，便將車子停在員工停車場，隨後將車子上鎖，進入醫院上班。直到當天下午5時40分左右，下班的阿嬤返回停車場後，才在汽車後座發現被她遺忘的孫子，因此立刻請另一名男同事幫她報警。

男童被發現時仍坐在後座的安全座椅上，且繫著安全帶，但明顯已經死亡、沒有生命跡象。警方到場後發現，員工停車場並沒有屋簷遮蔽太陽，男童身上也沒有明顯外傷，且事發當天津山市的最高氣溫為31.7度，初步懷疑死因為中暑，不過詳細死亡原因仍需等待法醫相驗後才能確認。

警方則當場依過失致死嫌疑逮捕53歲的阿嬤，而她也坦承犯行，表示自己忘記送孫子去幼兒園。

另一方面，日本近年已發生多起孩童被反鎖在車內熱死的慘劇。福岡縣8月才有一對父母因為在好市多逛街太入迷，忘記8個月的兒子還在車上，等到發現時男嬰已經心肺功能停止，送院搶救不治。

靜岡縣2022年則有一名3歲女童被駕駛娃娃車的園長遺留在車上，反鎖長達5小時，被發現時已經在車內失去意識，送院後死亡，死因為中暑內症狀最為嚴重的熱射病。