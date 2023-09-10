欠5萬塊活活被打死！嘉義28歲男慘遭丟包產業道路　3主嫌聲押獲准

▲嘉義打死人丟包案犯嫌。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

28歲錢姓男子因欠人5萬元還不出來，竟遭人擄走打死，還被丟包在產業道路。檢警事後追查，發現涉及攔車押人共4人、涉及施暴致死及遺棄屍體罪嫌者約14人，其中曾姓及兩名蘇姓犯嫌共3人遭聲押獲准，另丁姓犯嫌以5萬元交保；少年部分，通知到案4人，未到案6人。

這起案件發生在4日深夜，錢男載著蘇姓女友騎機車行經嘉義縣治特區祥和一路與太保二路口時，遭1輛轎車攔下，車上3男1女下車與錢男談論5萬元債務問題，隨即將錢男押上車駛離，目擊全程的蘇女則急忙記下車號報警求助。

經查，錢男被載往義竹鄉，遭多人持棍棒毆打昏迷後，李男等人準備將錢男載回水上鄉，中途發現錢男已無氣息，便將他丟包在鹿草鄉偏僻產業道路，警方找到人時，錢男已無生命跡象，經送醫急救仍宣告不治。

檢警調查，涉嫌妨害自由共4人，2名未成年少年請回、駕駛李男5萬交保、姜男3萬交保。涉施暴致死及遺棄屍體罪嫌者約14人，包含4名成年、10名未成年，其中包括曾姓及兩名蘇姓主嫌，目前仍有約6名未成年未到案。

檢方訊後，認定曾嫌等3名主嫌所涉均係5年以上有期徒刑重罪，有勾串、滅證及逃亡之虞，向嘉義地院聲押獲准；另丁姓犯嫌雖涉有重嫌，惟無勾串、逃亡之虞，以5萬元交保；少年部分，通知到案4人，未到案6人。