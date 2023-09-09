清潔工「丟限量版鞋」遭求償萬元　不堪言語辱罵上吊身亡

記者林郁婷／綜合報導

陝西延安一名女子擔任社區清潔員，工作時不慎將住戶的限量版鞋子當成垃圾丟掉，不僅受到主管的言語辱罵，還要求她賠償1萬元（人民幣，下同，約新台幣4.3萬元），最後因不堪被人侮辱而上吊身亡。對此，物業公司負責人出面澄清，當時鞋子的主人沒有辱罵行為，只是雙方分歧過大。

據《百姓關注》報導，崔姓女子出面爆料，她的媽媽生前在「吾悅首府」做清潔員，日前撿到一位住戶的鞋子，以為是垃圾就順手丟掉，幾天後被對方索賠1萬元，甚至遭到言語辱罵，之後上吊自殺。

▲死者家屬大鬧社區想討回公道。（圖／翻攝自影片）



崔小姐表示，「物業工作人員在現場有聽到媽媽被罵，他們覺得太難聽了，就先叫她出去等，後來發現媽媽在樓上上吊自殺，她在上吊前來回徘徊了很久，一直在抹眼淚，不知道受了多大冤屈」，父親也曾接到媽媽生前最後一通電話，告知要被扣1萬元。

新城悅物業公司負責人指出，當事人沒有遭到辱罵，「她當時說時間過太久，鞋子丟了」，而對方只說鞋子是限量版的，找不到就要賠償，原價是699元（約新台幣3055元），但這個價錢現在肯定買不到了，現場所有監視器畫面都已經交給警方，「進行過2次調解，雙方確實分歧過大」。

對於鞋子主人是否提出1萬元賠償，物業公司負責人沒有詳細說明。魯藝派出所則回應，一切都還在協調處理中。

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