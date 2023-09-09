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騎士自摔「險變肉醬」　他急煞救一命竟反被怪

記者崔子柔／綜合報導

一名汽車駕駛昨（8）日晚間8時許行駛在台北市信義路與松山路口時，一名騎士在他面前自摔，他緊急煞車避免碰撞，卻反被騎士責怪要求叫警察，讓他無奈嘆「萬一沒有行車紀錄器，我跳到黃河也洗不清」，影片曝光後，引起網友熱議。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲騎士加速駛過。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO今（9）日凌晨在臉書社團「爆料公社」發布2段行車紀錄器畫面，指出「很慶幸我是空車，滿載可能會剎不住，這孩子就會變成義大利肉醬麵」，影片中可見，該騎士當時疑似想切車道超過公車，卻不慎自摔翻轉數圈，再自行站起。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼騎士在原PO車前摔倒。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

影片拍到清楚的煞車聲，原PO後來打算離開，卻被騎士擋下要求報警，並和警察說是被撞倒，直到後來看了原PO
的行車紀錄器，才改口說是前方的機車煞車導致他自摔。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲騎士攔下原PO，要求報警。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO無奈表示，「我用盡全力在煞車，換來無理指控，他的父母可能覺得沒有什麼，哪一天他騎車掛了呢？怪別人？怪交通部？」，「我整個人用體重頂起來，力量全部集中踩在煞車上面加用力，他不但沒有覺得撿回一條命，甚至還要誣陷我」。

文章曝光後，不少網友留言表示，「還好有行車紀錄器，不然灰不清」、「沒有行車紀錄器他也沒辦法在你車上找出擦撞痕跡吧」、「這時代很糟糕，千錯萬錯都是別人的錯」、「很多這種的，我上次也遇到，結果警察看完行車紀錄器很生氣駡對方說謊」、「不過也還好你煞住了，不然莫名其妙被移動神主牌貼上也是夠倒楣的」、「自己飆車急煞摔車先栽贓別人？！」

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