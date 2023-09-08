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屏東涼山原民保留地權利回復　瑪家鄉公所：過程充滿溫馨感恩　

▲瑪家鄉公所8日在原住民族文化發展中心舉行「國有原住民保留地權利回復涼山段180地號頒狀典禮」 。（圖／瑪家鄉公所提供）

▲瑪家鄉公所舉行「國有原住民保留地權利回復涼山段180地號頒狀典禮」。（圖／瑪家鄉公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣瑪家鄉公所今(8)日上午在原住民族文化發展中心，舉行「國有原住民保留地權利回復涼山段180地號頒狀典禮」，這是該鄉首次頒贈最多筆公有土地，受益族人264位，頒贈面積亦屬屏東縣有史以來最大面積計59.9740公頃。公所表示，這次頒狀過程充滿溫馨及感恩的氛圍，當中有許多美好的人、事、物，齊心戮力才得以促成。

▲瑪家鄉公所8日在原住民族文化發展中心舉行「國有原住民保留地權利回復涼山段180地號頒狀典禮」 。（圖／瑪家鄉公所提供）

瑪家鄉公所表示，涼山段180地號國有土地分配，歷經各方各界近12年的努力推動，其中包括國家對原住民族土地政策的轉型、中央及地方民意機關的努力推動、中央土地管理機關暨地方政府的專業領導、鄉公所對公有土地的致力清查解編作業以及當地居民對於原住民族土地政策的配合與關注，才得以享有今日國有土地分配於部落居民的成果。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

自瑪家鄉公所於2012年度清查涼山段180地號公有土地使用情形，並進行解編過程中，經過無數次的會議、協商、陳情，終於2017年度獲代表會審議同意解編，然而後續的行政程序並非一路順暢無阻。

自2021年底公告分配後，2022年即有居民提出陳情，表示暫緩分配，歷經無數次協調說明後，陳情人員為成全公眾利益，願撤銷陳情，得以持續辦理該計畫。

歷經受理申請作業、土地分割及分配抽籤等作業，直到今日，終於實踐了涼山段180地號國有土地分配計畫，這一路走來要感謝上級機關原住民族委員會、屏東縣政府(原住民處及地政處)、潮洲地政事務所、時任鄉長、代表、涼山村長、土審委員及參與本計畫的所有工作同仁以及村民所交織的努力，這些土地終於歸還到原來使用的居民身上，分割出相當縝密的289筆土地，任務艱難，這是政府與民眾齊心努力耕耘促成展現的豐碩成果。

瑪家鄉公所將持續致力推動族人土地權利恢復的計畫，把土地的權利還給族人。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

前瑪家鄉長也是台灣民眾黨原住民事務委員會副主委梁明輝表示，原住民土地的「轉型正義」，今天在瑪家鄉向前邁進一步；而這個案子，在他任內花了六年的時光辦理（106年至111年）112年再由現任羅鄉長接續完成。申請過程非常不易，面臨了很多困難，但是感謝主的恩典，終於成功辦理完畢。

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