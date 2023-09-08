吹到發爐！高雄今年20+起冷氣機火警「多是室外機」　消防曝3關鍵

▲高雄市今年發生20多起冷氣機火警，尤其5月汛期後頻率增高。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今年已發生20多起冷氣機火警，消防局調查發現，起火機型多為分離式冷氣室外機，起火原因以線路問題為主，綜合分析，研判與環境濕度、使用頻率及維修保養有關連，呼籲民眾應定期檢查、保養家中電器，並裝設住宅用火災警報器，以降低傷亡與損失。

台灣氣候炎熱，每到夏天就離不開冷氣，不過高雄市消防局發現，今年1-8月就發生20多起冷氣機起火事故，且在5月汛期開始後頻率增高，主要起火機型以分離式冷氣室外機居多，起火位置主要在電源及內部配線。

▲起火的多為冷氣室外機。（圖／記者許宥孺翻攝）

消防局火調科人員比對冷氣機火災發生日期及高雄市每日降雨情形，發現冷氣機火災發生前數日或發生當日，均有降雨情形，環境溼度較高，因此易造成電器產品故障，進而引發火災。

加上高溫屢破紀錄，民眾使用冷氣設備頻率、時間較以往長久，冷氣機長時間運轉可能造成產品過熱。消防局在調查中發現，部分案件中，室外機安裝位置排熱效果不佳，或是周遭堆放大量雜物，也容易造成熱蓄積使冷氣設備故障或過負荷，導致火災發生。

火調科進一步調查，這些發生火警的冷氣機，使用期間大多超過5年以上，再加上冷氣機火災好發於春夏交際期間之後，而且起火位置多以線路為主，研判可能於秋冬季氣溫涼爽時，疏於進行冷氣設備維護保養，而於氣溫上升時，直接開啟使用，再綜合前面所述，溼度及使用頻率等狀況下，而引發冷氣機火災。

消防局呼籲，對於家中冷氣及電器產品應定期檢查與保養維護，於購買電器等商品時，應注意有無安全標章，並於住家裝設住宅用火災警報器，確保火災發生時能及早發現，以降低傷亡與損失。