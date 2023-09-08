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大摩估iPhone 15 Pro Max調漲150美元　但不影響整體銷量

▲iPhone 15模型機曝光。（圖／推特）

▲iPhone 15模型機。（圖／推特）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師並不認為iPhone 15系列銷量低迷，他們認為這種觀點是錯誤的，除了iPhone 15 Pro Max會調漲150美元外，其餘三款售價不會有太太變化，但不管iPhone 15售價有沒有調整，不僅今年銷量會非常強勁，而且明年的iPhone 16系列還會更暢銷。

《IT之家》報導指出，郭明錤、索尼以及DigiTimes均表示，相比較iPhone 14系列，蘋果訂購的iPhone 15系列訂單數量要更少。

但摩根士丹利認為蘋果上調iPhone 15系列售價，並不會對銷量產生太大影響，公司非常看好蘋果公司現階段發展，維持每股215美元的目標價。

摩根士丹利在給投資者的一份報告中表示，儘管人們擔心iPhone 15銷量會有所減弱，但他們相信iPhone的銷量將在24財年實現年成長。且由於用戶規模不斷增加、蘋果可以較為輕鬆地實現年成長預期，會推動ASP (平均售價) 價格的增長。

摩根士丹利認為，iPhone的定價是最重要的一點，相信iPhone 15的大部分技術升級都是眾所周知的，因此預計不會有很多重大的規格驚喜，不過定價是一個更具爭議的話題。幾家競爭對手和新聞媒體預測iPhone 15將全面提高價格，但對此摩根士丹利並不認同。

摩根士丹利認為除了iPhone 15 Pro Max之外，iPhone 15系列其它三款機型的售價不會變化，而Pro Max由於增加了後置潛望鏡，價格將上漲150美元。蘋果提高iPhone 15 Pro Max價格，對銷量的影響有效。

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