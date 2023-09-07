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社會 社會焦點 保障人權

貴婦開豪車撞死26歲創作才子　父崩潰：妳的良心自己要過得去

記者黃宥寧／台北報導

30歲呂姓女子駕駛246萬起英系休旅車，行經北市大同區承德路、酒泉街口違規左轉，導致26歲李姓騎士連人帶車重摔在地，經搶救月餘仍因顱內出血死亡。痛失優秀愛子李父悲慟欲絕，開庭時哽咽「有些傷害用錢無法彌補，我沒辦法原諒」，呂女最後則以800萬換和解，士林地院依過失致死罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。

去年9月30日上午8時30分，呂女駕駛英系休旅車行駛在北市承德路北往南方向，在酒泉街路口左轉，卻疏忽當時屬禁止左轉時段，結果與對向3輛機車發生擦撞，其中直行的李姓男騎士安全帽噴飛，人也重摔在地，送醫急救昏迷指數3，同年10月19日上午因傷勢過重不治。

意外離世的李男，不僅長相有型更經營YT放上自己的影片作品，其好友得知他去世消息，更紛紛到IG哀悼留言。痛失愛子的李家，也對肇事的呂女提起告訴。

▲▼監視器拍下肇事女駕駛違規左轉撞上騎士，零件噴飛險傷外送員。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲肇事呂女違規左轉撞上騎士。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

法院開庭時，李父難過表示，傷害已經造成了，不管怎麼判都尊重，這件事，有些傷害是沒有辦法用錢彌補，願接受和解，但是沒辦法原諒被告，只希望經由這次的事故得到教訓；更一度哽咽說「我不知道以後我的日子要怎麼活下去，因為妳不經意的違規」最後則對呂女喊話「希望妳以後記得妳犯下的錯誤，這一路的協調，我很不愉快，妳的良心自己要過得去」。

法官審酌呂女，行駛到交岔路口時，疏未注意車前狀況，且未遵守不得於禁止左轉標誌的路段左轉，貿然左轉，為唯一肇事因素，應負全部過失之責，惟念犯後均已坦承犯行，且與家屬以800萬元（含強制險）達成和解、無前科，依過失致人於死罪，處有期徒刑6月，可易科罰金。

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