陸房市政策連發　一線城市交易熱絡、二三線城市表現平淡

▲大陸房市低迷，官方近期推出許多政策。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官方近期為了重振房市，推出了許多刺激性政策，根據《新華社》報導，政策推出之後，以北京、上海為代表的一線城市房市交易活躍，購屋者信心大增，但二、三線城市的表現則相對平淡，交易情緒有待傳導。

上海市普陀金茂府的營銷經理透露，新政策出台後的第一個週末，單日來訪量和成交量明顯上升，是此前的2.5到3倍，尤其「認房不認貸」政策出來後，能夠明顯感受到客戶購房信心的提升。

金茂華東區域總經理關翀表示，貸款已還清的無房戶的首付比例從7成下降3.5成，其購買力隨之大幅提升，「我們發現不少準備置換的客戶能夠負擔得起首付款了，這在一定程度上促進了成交量的增長。」

在北京，「認房不認貸」政策落地後的首個週末，一些樓盤人頭攢動，有剛需盤日均接待數百組客戶。9月2日，中建璞園當日成交21.8億元，熱銷268套；3日，北京高端樓盤融創壹號院一天攬金56.2億元。

報導提到，不少樓盤甚至通知銷售員24小時待命，售樓處「不打烊」。

與一線城市的熱絡相比，二線城市則冷靜許多，長沙9月1日宣布執行「認房不認貸」政策，但相比此前的工作日，周末並未出現明顯的成交放量。

湖南新環境房地產經紀連鎖有限公司副總經理明賓說，近幾天的成交量與上周同期也基本持平，未出現快速拉升的情況。

河南本地房地產開發企業星聯芒果集團董事長王永光說，剛需是購房的主力軍，但鄭州市住宅庫存量較大，市場預期並未明顯扭轉，市場恢復仍需要一定時間。

三線城市的狀況則較為分化，例如鄰近深圳的惠州市就相當活躍，來自廣東河源市的鄧先生說，惠州實施「認房不認貸」政策，他雖在河源仍有一套正在按揭的房產，但按照新政策，首付可降至2成，月供只提升了20元，「新政策實施後，月供幾乎相同，首付省下20.9萬元。」

但在安徽省淮南市，購房者對新政策沒有太大的感受，一直在考慮買婚房的陳先生說，「利好樓市的新政策不斷出台，但是感覺我的目標樓盤去化速度卻很慢，因此我會按照自己的節奏慢慢挑選，並不急於出手。」

同策研究院研究總監宋紅衛分析，從新政策對市場的影響來看，能級越高的城市效果越明顯，北京、上海等一線城市有望迎來一波置換改善潮。隨著一線城市樓市成交熱度的逐步傳導，二線及三四線城市樓市成交也將逐步活躍。