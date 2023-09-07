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「娜娜」在哪裏！條通酒店妹遭擄走　警突擊林森北30場所掃黑

▲▼中山警50重兵封街臨檢　突擊林森北30場所掃黑。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中山警50重兵封街臨檢　突擊林森北30場所掃黑。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

北市中山區條通商圈一名酒店小姐「娜娜」日前遭人擄走，還被恐嚇要乖乖聽話，否則就吃「慶記」，情節宛如影集華燈初上真實版。不過，警方事後表示並未接獲報案，但強調若接獲報案，會第一時間嚴查究辦。此外，警方晚間也隨即大動作發動臨檢，以查清是否有所指情事發生。

周刊報導，外籍女子娜娜嫁來台灣，去年離婚後便到條通商圈某酒店應徵工作，今年初跳槽到另家店，但卻遭到幾名黑衣男子上門將人擄走，手機也被搶走，要求把原店的顧客名單刪除，不配合就要吃「慶記」。

▲▼中山警50重兵封街臨檢　突擊林森北30場所掃黑。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼中山警50重兵封街臨檢　突擊林森北30場所掃黑。（圖／記者邱中岳翻攝）

對此，中山分局表示，經查閱受理案件系統及110報案紀錄，2023年迄今並未接獲店家或小姐稱遭受黑道恐嚇等相關報案，經查列管之條通商圈特種行業場所（卡拉ok、酒店、舞廳、日式酒吧、飲酒店等），共計314家，皆依規定編排不定時臨檢，淨化該區治安。

中山分局表示，今年度迄今已查獲幫派犯罪提報治平案件9案，犯嫌計56人；2023年2月間於林森北路條通商圈內查獲天道盟太陽聯盟暴力犯罪，提報治平犯嫌5人。8月24日再針對竹聯幫份子郭男等5名成員因被害人積欠50萬酒單，竟直接將人押走毆打凌虐，造成被害人手掌骨折、身上有刀傷，事後逮捕郭姓主嫌等5人。

▲▼中山警50重兵封街臨檢　突擊林森北30場所掃黑。（圖／記者邱中岳翻攝）

雖未接獲周刊所指情事，但中山分局警方仍於6日晚間大動作展開臨檢，動員50名警力強勢靖城，針對林森北路條通商圈實施封街，並臨檢可能有黑幫分子依附盤據的30處場所，以求強力肅清黑幫。

中山分局也預告，後續將展開為期1周的專案臨檢，面對黑道絕不姑息，對於任何危害轄區治安之幫派分子，絕對強力肅清掃蕩，堅定守護市民安全，呼籲民眾如有遭受黑幫不法侵害，請勇於立即報案，警方將於第一時間即時處置，共同維護淨化治安。

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