普丁驚傳「早已死亡」　一年多來都是用分身

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者曾羿翔／綜合外電

烏克蘭國防部情報局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，他確信普丁已經去世一年多了，克里姆林宮一直派出的都是替身。布達諾夫上周接受自由歐洲電台（Radio Svoboda）採訪時說道，普丁最後一次出現是在2022年6月26日左右。透過手錶、耳朵、臉部皺紋與痣、下巴似乎可以佐證。

根據英國每日星報的報導，普丁平常右手腕總是佩戴著價值12,500英鎊（約新台幣50萬元）的Raketa手錶，但在某次會議上卻將目光轉移到左手，但實際錶是戴在右手。這引發外界的質疑，是否普丁在某些會議特意雇用分身，另外他在會議過程中拿下手錶把玩的畫面，也讓人產生懷疑，是否是想要透過此舉化解尷尬。

➤➤➤ 折扣碼「lucky999」趕快領！ 現打9折

報導也指出，普丁在多次公開露面時的耳朵看起來都不一樣。布達諾夫說道，耳朵就像指紋一樣都是獨一無二的。布達諾夫還補充，替身也有不同的習慣舉止與走路姿態，如果仔細觀察，可以發現身高還不一樣。

▲烏克蘭國防部情報局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）。（圖／路透）

普丁三月份訪問被佔領的烏克蘭南部港市馬力波後，有分析人士指出他的面部特徵有不一樣的地方，指稱派出的是替身。當時影片「誰訪問了馬力波？」就提到，專家早就注意到普京與替身耳垂的差異。此外，普丁的其中一位替身臉上有筆直皺紋，另一個臉上有細小且間斷的皺紋。就連痣的位置也被外界討論。據了解，普丁曾多次聘請整形外科醫生。

報導最後提到的是「下巴」，分析人士整理了三個普丁露臉畫面，其中他的下巴似乎都有所不同，例如二月份在莫斯科聯邦議會發表談話時，下巴線條看起來緊繃且輪廓分明，但一個月後，他訪問塞凡堡（Sevastopol）時，下巴明顯更下垂了。在馬力波的影片中，普丁的下巴變得更堅挺，但仍比二月份的演講時更下垂。

➤➤➤ 折扣碼「lucky999」趕快領！ 現打9折