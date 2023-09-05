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搖超大！嘉義17:30極淺層地震　在地人嚇壞洗版「家裡停水了」

搖超大！嘉義17:30極淺層地震　在地人嚇壞洗版「家裡停水了」

▲嘉義鄉親嚇壞了。（圖／翻攝自臉書／綠豆嘉義人）

記者周亭瑋／綜合報導

根據中央氣象局地震測報中心資料，今天傍晚5時30分嘉義縣新港鄉發生芮氏規模5.5地震，震央在嘉義縣政府東北方13.2公里處，深度8.5公里，屬於極淺層地震。

臉書社團「綠豆嘉義人」稍早發文，直呼「大地震，大家還好嗎？」

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而大票在地鄉親洗版回應，「我以為我要跳樓了」、「搖超大超可怕，」、「心跳好快」、「家裡停水了」、「太可怕了，無敵大」、「目前停水中」、「這次很大有嚇一跳」。

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