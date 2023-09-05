賴清德明開首場國政發表會　今曝「政績MV」紀錄蔡英文政績

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人暨副總統賴清德強打「政策牌」，不僅將在周三舉行首場「國家希望工程」國政願景發表會，今（5日）加碼推出政績版MV，回顧總統蔡英文過去7年帶領執政團隊讓台灣一步一步穩健前行，守住珍視的自由民主、創造繁榮的安定社會。

▲賴清德明天將召開首場國政願景發表會。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，賴清德競選歌曲之一《路2024勝選版》，係由金曲作詞人謝銘祐改編自《路》的全新版本，除了原版的台語，更融入客語、阿美語，由謝銘祐及黃珮舒以不同語言交錯演唱，並於上周上架各大音樂串流平台。

郭雅慧說明，今日公布的政績版MV，以台灣壯麗的山川美景開場，展現台灣土地之美，更在磅礡的音樂之下，回顧過去 7年改變台灣的政績，MV中可以看見蔡英文、賴清德、行政院前院長林全與蘇貞昌，以及行政院長陳建仁一同為台灣打拚的身影。

賴清德透過社群平台分享MV表示，過去7年在執政團隊的帶領下，台灣一步一步穩健前行，守住珍視的自由民主、創造繁榮的安定社會。郭指出，執政團隊與台灣人民共同走過疫情時刻、面對全球經濟變局，攜手打造更好的台灣，未來賴清德也將延續腳步、深化基礎，帶領台灣踏上新的征程。

郭透露，除此之外，競選團隊規劃九月主打政策與政見，不只要回顧過去的政績，更在延續政績的基礎上，持續推出有感政見，向台灣民眾報告未來的國政藍圖，因此，賴清德明天將召開首場「國家希望工程」國政願景發表會，說明國家的理想藍圖和願景目標，帶領台灣一步一步穩健前行。

郭雅慧說，正如歌詞所述「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，表達出台灣人的勇敢與堅毅，未來賴清德會繼續秉持這樣的精神，帶領台灣邁向更好的明日，團結一致，讓大家一起走向世界舞台，走出屬於台灣的路。