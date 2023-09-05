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台灣生育率世界第1→最低！網紅分析「少子化原因」：1時期生7人

（示意圖／Pixabay）

▲台灣人口數已經連續三年負成長。 （示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台灣出生率持續低迷，越來越多民眾不婚甚至不生。網紅Cheap表示，台灣婦女1950年代平均生7人，後來逐年下滑，透露其中一個因素就是教育普及，自從1968年實施九年義務教育，女性地位逐漸上升，且對職涯規劃具有一定想法，而在擇偶方面變得更加嚴謹、晚婚，導致生育率越來越低。

Cheap指出，全球出生率名列前茅的國家，大多位於非洲撒哈拉沙漠以南，每名婦女平均生育5胎以上；台灣過往有段時間平均生7人，到了2023年出生率卻只有1.09，「短短50年，生育率從第一到最後，也是另類的台灣奇蹟。」

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究竟什麼原因讓台灣在50年內少子化加劇，讓年輕人多半不想生育？Cheap表示，國民政府1945年10月接收台灣之際，人口約有600萬人，到了1948年底大量軍隊撤退來台，總計移入120萬人，而在鼓勵生育的政策之下，台灣婦女1950年代平均生7人，成為當時世界第一名，總人口數1958年更是突破1千萬人。不過，時任政府1971年開始節制生育，自此台灣人口一路下降，1983年降到平均每名婦女生2.1胎，直至2022年台灣只有13.8萬新生兒，再創歷史新低。

▲▼ 。（圖／）

▲根據統計，2022年出生數跌破14萬大關，僅僅約13.8萬人出生，破歷史紀錄，是台灣光復後最低的一年。（圖／翻攝自CheapYT）

Cheap表示，台灣少子化原因，可從台灣生育率分三階段來看：

1.1950年到1980年，由於台灣面臨產業轉型、都市化、人口從農村轉往工業區、都市發展，大家庭比例下降，小家庭因無其他家人幫忙照應孩子，生活開銷變大、養兒壓力加劇，年輕人怕負擔不起所以不敢多生，以往「養兒防老」的觀念逐漸破碎，加上許多海外留學菁英直接在當地落地生根，以致台灣人口外流，只剩年邁的父母留在台灣。此外，1968年時任政府推行9年國民義務教育，教育水準提高使得生育率降低，除了就學支出增加、無法貢獻勞力負擔家計、較會讀書的孩子一路朝高學歷邁進，上述情況也延後民眾結婚生子時間，女性則因教育有了不同人生規劃、實現財務自主，不必仰賴婚姻證明個人價值，導致生育率下降。

2.1980年到2000年，由於台灣1990年代產業再次轉型，使得到達生育年齡的婦女害怕投入家庭，就會失去職場競爭優勢，所以選擇少生或者不生，外加越來越多女性經濟自主不必依靠丈夫，因此離婚率跟著上升，而在擇偶條件相較過往更加嚴苛，導致晚婚與不婚，加上雙薪家庭收入高，少有時間照顧孩子，寧可重質不重量，採取少生精兵政策。

3.他也提到，台灣出生率2000年前還高於新坡、日本，近20年來卻持續下滑，且有低薪高房價、育兒環境不友善，25歲至44歲的適婚人口已有一半的人未婚。

如何解決台灣少子化困境？

Cheap指出，若想解決台灣少子化問題，特效猛藥是開放移民、擴大外籍配偶比例，再者就是發錢給福利。他以德國為例，當地小孩從出生到18歲，每月可領新台幣7000元至8000元，孕婦還有14週的有薪產假、14個月育兒津貼，更有友善的育兒環境，以及安全、便利育兒設施，像是廣設的人行道、托兒所、親子活動場所等讓父母安心照顧孩子。

Cheap並指，許多歐美國家，歧視孕婦的企業與上司將遭處罰，可能面臨牢獄之災、勒令停業、大眾抵制、天價賠款。他也強調，強硬處罰措施不僅有效保障孕婦權益，也會鼓勵更多人生小孩，希望以此呼籲政府督促企業提高勞工薪資、房價合理化，才能減輕父母負擔，且讓年輕人敢婚敢生。

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