謎樣「超思」巴西搶蛋贏過日本　陳吉仲：看媒體才知道負責人是誰

▲農業部長陳吉仲連日親上火線回應超思公司爭議。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

位於高雄市岡山區「超思公司」連日遭外界質疑，資本額僅50萬，卻從巴西進口近9千萬顆雞蛋，更被懷疑是一人公司。農業部長陳吉仲連日親上火線回應爭議，指超思有從日本、巴西進口實績，還把巴西原本要賣給日本的雞蛋搶單到台灣，而且報價比其他廠商還低，強調整個採購過程公開透明，就連超思公司負責人的名字，他也是從媒體上才知道。

陳吉仲昨（4日）晚上三立電視政論節目「鄭知道了」，接受主持人鍾年晃訪問指出，農業部徵求的雞蛋進口貿易商資格，包括要有進出口經驗、可提出檢疫證明、可在3月底下第一筆訂單等條件，超思不但符合條件，甚至把巴西原本要賣到日本的雞蛋，搶單到台灣，這也是超思報價比較低的原因，到岸價和巴西蛋到日本價格一樣，每顆在4.94元到5.9元間。

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陳吉仲昨晚也再度在臉書發文指出，巴西是全球雞蛋主要輸出國，品質受到日本等重視食安國家的肯定；但台灣過去未曾從巴西輸入雞蛋，因此須先建立檢疫衛生條件與相關貿易程序，為了爭取時效以及爭取巴西政府同意出口，外交部駐巴西大使及外館同仁費盡心力奔走，好不容易才將檢疫條件與貿易程序全部談妥。

陳吉仲批評，近來有許多惡意顛倒是非、造謠抹黑的言論與文章，不斷在攻擊雞蛋進口專案，將進口巴西雞蛋講成刻意為了選舉、要讓業者發國難財。他強調整個採購過程不只僑委會沒有參與，更與選舉沒有任何關係，就連超思公司負責人的名字，自己也是從媒體上才知道。