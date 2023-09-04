太魯閣號頭蓋骨事件讓家屬揪心！轟2單位責任更大　籲建立嚴謹程序

▲檢調日前前往七堵機務段搜索台鐵太魯閣號第1至第6節車廂。（圖／記者郭世賢攝）

記者李姿慧／台北報導

太魯閣出軌車廂2年後竟被發現18塊遺骸及逾94件遺物，各界批評聲浪湧向台鐵，檢方也質疑台鐵疏忽，不過罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」今發3點聲明，指台鐵接手保存未全面檢查有錯，但檢搜遺體的檢調單位明知第8車受創最嚴重為何未謹慎搜尋，從檢方到調查的運安會都要負很大責任，未來應建立嚴謹程序。

罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」今(4日)發聲明表示，上周四(8月31日)在保存太魯閣號車廂發現頭蓋骨之後，隔日檢警單位重回現場檢查，發現了共計18片遺骨碎片、94件疑似遺物及2顆牙齒。那天，家屬正在參與台日交流的研討會，律師召集大家告知這個消息，聽到這個消息的當下，家屬們只有震驚跟悲痛，大家都紅了眼眶，揪心到無法言語。

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「太魯閣的眼淚」針對發現遺骨事件，也提出3點聲明，第一，雖車廂在2022年3月15日歸還給台鐵局，很顯然車廂歸還後台鐵未盡全面檢查，台鐵有錯。但家屬疑惑的是，專門負責檢搜遺體的檢調單位為何也未能發現這些遺體呢？既然知道第8節車廂是受創最嚴重的、受到嚴重擠壓的傷害，那為何未能在第8節車廂全面而謹慎地搜尋。

▲太魯閣出軌車廂搜出頭蓋骨。（圖／記者沈繼昌攝）

第二，這次台鐵在發現遺骨的當天，便馬上聯繫檢警單位處理這件事，台鐵局長在研討會當下也馬上承認錯誤向家屬道歉，這是罹難者家屬想要給予肯定的。家屬需要的就是「承認錯誤」並馬上有所作為，這是改革需要有的態度，希望台鐵未來也能在發現錯誤時，「承認錯誤」並馬上行動。

「太魯閣的眼淚」第三點聲明更指出，知微見著，這整起事件可以看見台灣在事故應變上、程序上以及處理的態度都有狀況，中央單位應該就這起事件來重新檢視事故應變及程序上是否有所問題，無論從一開始調查的花蓮地檢署、到了事故原因調查的運安會，都要負起很大責任，更應建立嚴謹程序，未來才不會發生這種讓家屬再次受傷的事件。

▲太魯閣號出軌意外車廂竟發現罹難者頭蓋骨。（圖／記者沈繼昌攝）

罹難者家屬說，他們非常感謝「太魯閣的眼淚」發言人王薇君能發現祂(頭蓋骨)，如果今天不是姑姑(王薇君)發現第一個頭蓋骨，其他的遺骨也不會有機會被發現，也沒有機會找出這麼多遺物。而姑姑在太魯閣事故一發生當下，就投入76行者協助家屬們修復大體，觸碰過的大體已經不勝枚舉，因此當下能一眼發現祂是頭蓋骨的人也只有姑姑了。

「太魯閣的眼淚」最後指出，2年多了，直到在這個台日交流時刻祂才出現，冥冥之中祂們是不是也明白他們的辛苦也想幫忙呢？大家都非常感謝姑姑能發現祂，否則家人的遺骨就無聲無息地消失在這世界上，永遠無法回家。