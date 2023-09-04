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外籍新住民懷孕8週子宮外孕腹痛　緊急轉診手術成功

▲▼為恭醫院婦產科沈國壽主任用超音波指出子宮外孕的地方。（圖／為恭醫院提供）

▲為恭醫院婦產科沈國壽主任用超音波指出子宮外孕的地方。（圖／為恭醫院提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市一名37歲女性外籍新住民，懷孕8週因子宮外孕腹痛，緊急轉診為恭醫院，這位孕婦抵達急診經快速通道完成緊急手術。手術非常成功，並且在醫療團隊的細心照顧下，她的病情得到了迅速的改善。

據了解，這位新住民孕婦在前幾天出現劇烈的腹痛症狀，李裕清婦產科診所醫師立即進行了全面的檢查和評估。經過嚴謹的醫學檢測，確診為子宮外孕，這是一種危急的狀態，需要立即進行手術治療。診所醫療團隊立即聯繫為恭醫院團隊，透過緊急轉診快速通道，縮短聯繫及轉診等待時間，這位孕婦抵達急診後經此快速通道完成緊急手術。

李裕清婦產科診所李裕清醫師表示：子宮外孕是指受精卵在子宮外著床生長，最常見的地方是輸卵管。子宫外孕的症狀可以因個體差異而有所不同，常見的症状有腹痛、陰道出血、其他症状：子宫外孕還可能導致其他症状，如頭暈、暈厥、噁心、嘔吐、肩膀或頸部疼痛、尿频或便秘等，因為是外籍新住民語言表達較不清晰，需有更多的耐心問診，避免錯失良機，造成憾事。

為恭醫院婦產科沈國壽主任表示：據統計數據，子宮外孕的發生率大約為1-2%，懷孕期間遇到任何不尋常的症狀，都應該立即尋求醫療幫助，子宮外孕是一種嚴重的疾病，如果不及時處理，可能對孕婦的生命產生威脅。醫療團隊接獲類此緊急情況需迅速反應和協作。運用專業知識和敏捷的行動使孕婦能夠及時獲得適切的治療，並且順利度過這個困難的時刻。

院方表示孕婦住院期間，基層醫師還可透過為恭醫院開發的「轉診共照MPC」，掌握病人住院期間治療狀況，提供雙主治醫療服務銜接後續照護。另結合中央健康保險署推動的分級醫療轉診制度，院所之間運用電子轉診平台轉介至合作醫院就醫，讓孕婦能夠受到高質量的醫療服務照護，避免錯過治療的黃金時間。

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關鍵字：

為恭外孕轉診

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