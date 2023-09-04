海葵襲台東！百公斤機車「被吹風著跑」　女騎士抱電線桿尖叫

▲機車被風吹著跑。（圖／翻攝自FB台東大小事）



記者施怡妏／綜合報導

海葵颱風昨日（3）下午3時40分登陸台東，暴風圈挾強風豪雨，在當地陸續傳出災情，一名女騎士穿著雨衣騎機車，超狂的風力讓她寸步難行，機車倒地後想上前扶起機車，但根本就站不穩，只好抱著電線桿尖叫；此外，馬路上的機車也全被強風吹倒，百公斤的機車被吹著跑。

臉書社團「台東臉書災害通報」，有網友貼出兩段影片，一名穿著紫色雨衣的女騎士，在颱風天騎車出門，但超狂的風力讓她無法前進，在原地徘迴很久後索性下車，沒想到機車被強風吹倒，女騎士抱著一旁的電線桿尖叫，手一放開就被強風吹得站不穩。

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另外，還有網友在臉書「台東大小事」貼出影片，只見住家外的兩台機車被吹倒，接著一陣強風，兩台上百斤重量機車被風吹著跑。

▲民眾抱著電線桿。（圖／翻攝自FB／台東臉書災害通報）



▲爆炸火光。（圖／翻攝自FB台東大小事）

還有民眾開車開到一半，停在台東檳榔村台九線上往初鹿的道路上，電線桿、大樹被風吹倒橫躺在馬路，雙向道路被擋住，怎料下一秒出現爆炸火光，10秒過後又爆炸一次，拍攝者心疼表示，「這次颱風重創成功鎮、東河鄉、台東市區，全台東縣市裡路面慘不忍睹」。

對此，網友紛紛留言，祈禱台東可以順利度過這場颱風，「很多大哥大姐家都破損了，真的要小心安全」、「強風豪雨別出門」、「希望上帝保佑台東人，保佑原鄉部落」、「第一次看到怎麼強的風，太可怕」、「各位台東人，不要出門了，拜託你們注意安全」、「願大家都平安」。