提升車禍救援技能　瀚邦慈善基金會特聘英國教官指導新北消防員

▲瀚邦國際慈善基金會特別聘請世界救援挑戰賽WRC(World Rescue Challenge)車禍脫困競賽的常勝軍英國南威爾斯代表隊教官 。（圖／新北消防局提供）

記者戴上容／新北報導

瀚邦國際慈善基金會協助台灣消防強化國內車禍救援量能，特別聘請世界救援挑戰賽WRC(World Rescue Challenge)車禍脫困競賽的常勝軍英國南威爾斯代表隊教官，於8月28日至9月1日為新北市政府消防局特搜大隊車禍救助專隊辦理集訓，後續會將經驗分享給全國消防單位。

瀚邦國際慈善基金會創辦人曾梁源、董事長曾黃麗明與董事會平時熱衷公益活動，歷年協助新北消防人員參與國際賽事、捐贈安全防護裝備及辦理救災安全課程之經費近500萬元，平時亦帶著精心準備的美食慰問消防人員，讓消防人員皆以「曾媽媽」稱呼。

為提升車禍救援技能，瀚邦9月中旬聘請法國消防官高等學院教官來台交流指揮官訓練課程，其初心就是希望透過瀚邦的力量提升消防人員專業能力，讓消防人員安全救災、消防眷屬能安心，社會大眾在消防人員努力下能安居樂業。

新北市車禍救助專隊的集中特別訓練，分享內容從使用語言、指揮官口令、全員溝通手勢、使用的裝備、救援及救護動作及現場即時翻譯，全部鉅細靡遺，授課期間也嚴禁外人打擾探望，著實將專業職人精神發揮的淋漓盡致，也讓在場所有學員對其教學的專業及投入程度嘆為觀止，英國教官亦對新北特搜的能力與成長表示肯定，期待能在2024年葡萄牙舉辦的世界救援挑戰賽看到新北特搜在國際舞台發光發熱的身影。

另外，開放全國消防單位參與的工作坊，開放報名之初即受到各方關注，多達8個縣市消防單位報名參加，工作坊更分為指揮官、救助組及救護組等進行分組討論，有效增進觀念與技術之交流，讓與會人員耳目一新且獲益良多。

新北市政府消防局局長李清安特別邀請曾爸爸、曾媽媽及英國教官至消防局，親自表達感謝之意，瀚邦的愛心種子也將由新北消防人員散播到台灣各地，造福國人。