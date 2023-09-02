「鯨豚反視高雄港」換個角度看世界　藝術家林純用「黑湧」今開展

▲林純用「黑湧」個人創作展佈展現場。（圖／李思賢、林純用提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

長期關心環境議題的高雄藝術家林純用，於9月2日至12月24日在高雄市立美術館開辦個展「黑湧」，高美館指出，這次展出林純用自2015年以來共36件的作品，透過以海洋為主軸，連結鯨豚、海廢、消波塊、歷史、政治、宗教、現代化、工業城市等元素，形成一道又一道回顧台灣黑色文化的浪潮 ，以及人在其中的角色。而終於完成布展的林純用，在今天的開展記者會也說，「一個人的展廳，戒慎恐懼與爽度成正比」。

高美館指出，林純用是出生於高雄，目前也生活於高雄的藝術家，之所以將個展辦於高美館，是因為高雄做為一個國家經濟策略中，現代工業與石化產業的重鎮，有著他個人生命經驗的反芻與思考的意義。

像是其中一幅作品「高雄港」，林純用說，他的創作動機來自於2020年發生二十多頭小虎鯨迷航於二港口內，最終導致死亡，讓他想從鯨豚的角度來看高雄港，反省人類總是用上帝的角度看世界，「謎底就在倒影中！」

▲林純用「黑湧」個人創作品《高雄港》。（圖／翻攝高雄市立美術館臉書）

而終於完成布展順利在今天開展的林純用，也在今天的開展記者會中有感而發，「一個人的展廳，戒慎恐懼與爽度成正比」。

高美館指出，林純用擅長以材料的物質特性、作品的龐大量體，還有透過身體踏查的經驗轉為藝術行動，來面對土地、歷史、民眾與環境，選擇用毫不閃躲的態度與方式，從現成物、議題直接呈現他對生命與環境的種種思考，透過作品本身的生猛張力，展現出他充沛的創作能量與爆發力，同時隨著作品而來的，也是當今無法迴避的生命倫理問題。

▲林純用「黑湧」個人創作品《肉粽角台灣地形圖》。（圖／李思賢、林純用提供）

林純用創作個展「黑湧」今（9月2日）開展，展期之間還有2場藝術家講座，除了今天的開展活動，接續登場的是10月1日14時第一場對談講座「社會中的藝術力」，由「黑湧」的策展人鄭勝華主持，除了藝術家林純用，還有兩位與談人，分別為國立台南藝術大學藝術創作理論研究所專任副教授卓軍，以及國立臺南大學視覺藝術與設計學系專任教授董維琇。11月4日14時舉辦第二場講座「環境、生態與藝術的對話」，與談人是成功大學生命科學系兼任教授王建平 、黑潮海洋文教基金會董事張卉君。

▼林純用「黑湧」個人創作品《明日餐桌》充滿環境意涵。（圖／翻攝高雄市立美術館臉書）