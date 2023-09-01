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社會 社會焦點 保障人權

易寶宏「吸毒漏勾」獲遴選外役監！廉政署要查了　報桃檢偵辦

▲▼夜店殺警案被告易寶宏報到入監。（圖／記者楊佩琪攝）

▲夜店殺警案受刑人易寶宏。（圖／資料照）

文／中央社

犯下夜店殺警案的受刑人易寶宏獲遴選到外役監程序，發現監獄人員填表不實，易男有吸毒紀錄卻未勾選而未扣分。廉政署指出，日前報請桃園地檢署指揮偵辦，釐清有無涉及貪瀆。

全案起於，易寶宏今年7月遭爆料在去年3月移監到武陵外役監，引發社會議論。易寶宏返家探視期間有重大違規，包含飲酒聚會、社群帳號標記為特種行業宣傳等，經矯正署核定將他解送花蓮監獄執行，並取消過去所獲縮刑優惠。

矯正署日前指出，調查台北監獄提供書面資料並赴北監實地調查及訪談後，當時監獄人員以判決書認定易寶宏有觀察勒戒紀錄不算累犯，視為初犯才產生誤會，因此監獄人員於填寫審查基準表時，在「曾有施用、持有、轉讓、製造、運輸或販賣毒品紀錄」再犯風險項目勾選成「無」，使易男遴選分數未扣分。

矯正署指出，北監已召開考績會懲處監獄人員行政責任，經矯正署審議後，認為須一併檢討主管監督不周的責任；北監日前2度召開考績會，決議懲處北監調查分類科及總務科2名科員2次申誡，2名直屬科長因督導不周1次申誡。

至於刑事責任部分，監獄人員疑涉公文書登載不實罪嫌部分，矯正署8月14日主動函請法務部廉政署分案偵處，廉政署日前報請桃園地檢署指揮偵辦，並分他字案偵查，來釐清易寶宏有無涉及貪瀆或勾結監獄人員。

矯正署表示，外役監遴選是由各領域專家學者組成遴選小組委員，參酌受刑人在監行為情狀、家庭支持、健康狀況等各項因素為全面考量，且遴選資料為匿名，未來外役監條例修法通過後將提高遴選門檻。

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