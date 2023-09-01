海葵「周末才來」！財經網美氣噗噗：很不歡迎　全場爆共鳴

網搜小組／鄺郁庭報導

海葵颱風增強，在今（1日）8時轉為中颱，氣象局官方預測，海葵可能從宜蘭、花蓮登陸，可能在明日周六清晨發陸警，不排除颱風中心在周日登陸。「財經網美」胡采蘋就在臉書貼出「氣噗噗」的表情符號，「周末才來的颱風真的很不歡迎！」引發眾人共鳴。

▲海葵1日上午8時位置及路徑預測。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」上午10點16分發文，「周末才來的颱風真的很不歡迎！」文末還貼出一個「氣噗噗」皺眉頭、鼻孔噴氣的emoji，一句話讓網友點頭如搗蒜，「就是就是～～」、「叫它走慢點！」「不要影響股市都沒差」、「請它先原地踏步一下再來。」「颱風你周末來很不酷喔！」

還有人忍不住在內心噴淚，「嗚嗚民宿包棟」、「真的！已經訂好農場了說！」「要值班已哭。」根據氣象局預估，周六開始雨勢會增大，周日是影響最大的一天，依照目前預測路徑，北台灣最嚴重，西半部會下雨，其中中部以北最明顯，特別是山區。

氣象局預報員黃恩鴻則表示，海葵颱風今天上午8點增強為中颱，預測最快下午2點半、5點半或晚間將發海警，可能從宜蘭、花蓮登陸，周六和周日有機會放颱風假，且路徑還不排除再南修。