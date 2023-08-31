玩太空球「意外腦傷」歷劫　8歲女童發起暖心募款：想幫其他孩子

▲英國女童被太空球撞倒頭骨骨折，康復後想用自己的力量幫助其他病童，於是主動發起募款和擺攤義賣。（圖／翻攝自Day One Trauma Support）

記者張寧倢／綜合外電報導

來自英國西約克郡韋克菲爾德（Wakefield）的8歲女童莉莉莓（Lily-Mae West）2月和家人到北約克郡度假時，被透明塑膠太空球撞倒後頭部著地，導致頭骨15處骨折，腦部受傷，治療期間獲得慈善機構幫助。然而，她康復後主動發起回饋募款，還打算在奶奶家門口擺攤義賣麵包，籌措善款為其他病童買新書和玩具。

▲女童被太空球（Zorb ball）撞倒地。（示意圖／CFP）

根據BBC、約克郡晚報報導，事故發生時莉莉莓才7歲，她和家人到北約克郡度假，眾人玩起了太空球足球競賽，但莉莉莓過程中感到幽閉恐懼而退出，結果她待在遊戲區旁時卻被一個太空球撞倒，臉部直接撞到了水泥地上，腦部受傷，眼眶與上顎骨折。

莉莉莓的母親凱蒂（Katie）表示，女兒為此住院一周，雙眼瘀青，顱骨15處骨折，腦部有液體滲出，所幸腦損傷並不算太嚴重，行為略有改變，情緒不佳，也不像以前那樣自信。不過，莉莉莓和家人在她治療的期間受到了慈善機構Day One Trauma Support的情感心理支持、經濟與法律諮詢等幫助，莉莉莓康復之後便主動提議，想到要發起募款，回饋給醫院和慈善機構。

凱蒂在募款網站GoFundMe開設捐款頁面，目前已經籌到870英鎊（約新台幣3.5萬元），估計很快能達到900英鎊（約新台幣3.6萬元）的目標。另外，募款文宣中還提到，莉莉莓9月1日下午將在奶奶家門口擺攤，販售自製檸檬飲料和麵包，所有善款與收入將用於幫其他病童買新的書和玩具。凱蒂自豪地說，「莉莉莓非常了不起，這都是她的主意」。

莉莉莓說，她住院時感到非常不安，覺得很可怕，「當我看不見的時候，爸爸在病房裡唸書給我聽，讓我很開心。這就是為什麼我想做點什麼來幫助其他孩子，以及協助了我的父母的Day One。」