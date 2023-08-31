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群創保全「拉水線滅火」失去心跳　電擊3次醒來先問：火滅了嗎

▲「拉水線滅火」群創保全突倒地　電擊3次醒來只問：火滅了嗎。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲群創光電湖口廠昨日傍晚發生火警。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

群創光電位於新竹縣湖口的工廠昨(30)日傍晚發生火警，員工第一時間啟動自衛消防編組，利用自設的室外消防栓滅火，其中一名60歲警衛在協助拉水線時突然倒地，經消防局派遣員李宗翰線上指導判斷為到院前心肺功能停止(OHCA)，並立刻給予CPR，同時以AED電擊2次，消防員到場後再電擊一次即恢復脈搏。警衛在救護車上回復意識，清醒後開口第一句就是問消防同仁：「火滅了嗎？」

新竹縣政府消防局新工消防分隊高級救護技術員張凡治表示，昨天下午分隊接獲通報有工廠火警，立刻著消防衣駕駛消防車馳往救援，接近火場時已看到濃濃黑煙，沒想到繼續搜尋火點時，卻發現疑似有人在做CPR急救。

▲「拉水線滅火」群創保全突倒地　電擊3次醒來只問：火滅了嗎。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼醫生評估，保全先生有心血管疾病史，此事發作可能是突遇壓力過大引發身體不適。

▲「拉水線滅火」群創保全突倒地　電擊3次醒來只問：火滅了嗎。（圖／記者陳凱力翻攝）

張凡治跳下車後立刻拿起AED、救護包等急救設備往前衝。接觸患者後確認為心肺功能停止，得知同事已使用公司設置的AED電擊兩次，換上消防局的AED後又再電擊1次。張凡治為患者建立進階呼吸道時發現有嘔吐反應，量測頸部脈搏後立刻轉頭告訴同仁「摸得到，回來了！」大家終於鬆了一口氣。

張凡治說，上救護車後為患者再次評估生命徵象，這時保全先生已張開眼睛，也能針對問題點頭、搖頭，之後突然開口說話問：「火滅了嗎？」，張凡治也在這時終於放下心中大石頭。

竹北東元綜合醫院急診室醫師張耿維表示，患者過去病史有心臟病、高血壓，心臟曾經裝過支架，到院後的心電圖最初顯示為舊有心肌梗塞，未呈現新的發作；但持續追蹤後，發現用來判斷是否為心肌梗塞的心肌酵素有明顯上升，因此懷疑患者倒下當時可能是受到環境壓力影響而造成心律不整。

張耿維說，患者目前生命徵象穩定，已轉至加護病房治療，患者此次能化險為夷，歸功於派遣員在線上指導民眾CPR與電擊，以及救護人員後續的接手處置。張耿維解釋，失去心跳的患者要能康復出院，第一時間的CPR最重要，因此鼓勵民眾學習急救技術，就有機會拯救身邊親友的生命。

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