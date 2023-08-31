　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇拉陸警解除！海葵接力2天抵近海「雙颱夾擊」　不排除再發海警

▲氣象局在30日晚間11點30分已解除蘇拉陸上颱風警報。（圖／氣象局）

▲氣象局在30日晚間11點30分已解除蘇拉陸上颱風警報。（圖／氣象局）

記者閔文昱／台北報導

蘇拉颱風逐漸遠離，暴風圈已完全脫離台灣南端陸地，因此氣象局在30日晚間11點30分已解除陸上颱風警報，預估周五解除海上颱風警報。不過，隨著第11號輕度颱風「海葵」在9月1、2日來到台灣東北方近海，台灣將處在蘇拉與海葵之間，各地天氣依舊不穩定，也不排除氣象局針對海葵發布海上颱風警報的可能。

氣象局課長林秉煜表示，蘇拉目前的中心位於鵝鑾鼻南方220公里的海面上，向西北西移動，其暴風圈已完全脫離台灣南端陸地，因此氣象局在30日晚間11點30分已解除陸上颱風警報，不過暴風圈仍持續壟罩台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼颱風蘇拉。（圖／氣象局）

▲目前西北太平洋上有蘇拉颱風、海葵颱風和30日晚剛生成的鴻雁颱風（由左至右）。（圖／氣象局）

林秉煜指出，受颱風影響，30日晚間到31日各沿海及澎湖、金門、馬祖都有長浪發生的機率，恆春半島及南部沿海預估有4米以上浪高；恆春半島、小琉球及馬祖易有9至10級強陣風，台東、蘭嶼、綠島及新竹以北沿海空曠地區、澎湖、金門有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全

降雨方面，因蘇拉外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局持續發布豪雨特報，今（30日）晚至明（31）日台東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮地區及新北、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

至於第11號輕度颱風「海葵」，林秉煜表示，海葵30日20時的中心位置在恆春東方約1500公里左右，向西北移動，預估在9月1、2日通過琉球南方海域，此時蘇拉颱風仍在台灣西南方近海，台灣處在2颱之間，因此這兩天受外圍環流影響，天氣依舊不穩定，各地仍有短暫陣雨情形。

林秉煜提到，關島東方海面的熱帶性低氣壓在30日晚間正式發展為輕度颱風，編號第12號(國際命名: KIROGI，中文譯名: 鴻雁)，預估持續向西北方向移動，並在9月3、4日抵達日本南方海面，短期內對台灣並無直接影響，不過預估其未來路徑不確定性較高，對台灣天氣的影響仍需再觀察。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
克里姆林宮首度表態「普里格津」遭暗殺：可能是蓄意擊落
特斯拉男國道「解放雙手」低頭看小說！離譜畫面全被拍
他耳內狂流「惡臭濃液」痛炸　醫驚：耳膜壞掉一半

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蘇拉陸警解除！海葵接力2天抵近海「雙颱夾擊」　不排除再發海警

饒河夜市千元水果坑殺外國客！竟是「士林阿婆」轉陣地繼續撈錢

快訊／5縣市豪大雨特報！蘇拉外圍環流「雨彈狂炸」

合照蔣萬安被親綠醫師出征　百萬YTR哭了：妳有點進來看完嗎？

真人韓漫身材！成大正妹穿「後媽裙」9照曝光　2萬人朝聖

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

快訊／3颱共舞！第12號颱風「鴻雁」生成　最新路徑曝光

好市多「新三明治」上架！會員一試超滿意：早餐、下午茶都適合

強颱蘇拉「科學上是完美風暴」！專家曬驚人1圖：慶幸能閃過

新藥引進有望縮短至1年！健保署明年成立專責單位+籌設百億新藥基金

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

路樹倒塌畫面曝光！慢車道車流多　騎士經過遭砸「滿地血」命危

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

路樹砸中畫面

蘇拉陸警解除！海葵接力2天抵近海「雙颱夾擊」　不排除再發海警

饒河夜市千元水果坑殺外國客！竟是「士林阿婆」轉陣地繼續撈錢

快訊／5縣市豪大雨特報！蘇拉外圍環流「雨彈狂炸」

合照蔣萬安被親綠醫師出征　百萬YTR哭了：妳有點進來看完嗎？

真人韓漫身材！成大正妹穿「後媽裙」9照曝光　2萬人朝聖

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

快訊／3颱共舞！第12號颱風「鴻雁」生成　最新路徑曝光

好市多「新三明治」上架！會員一試超滿意：早餐、下午茶都適合

強颱蘇拉「科學上是完美風暴」！專家曬驚人1圖：慶幸能閃過

新藥引進有望縮短至1年！健保署明年成立專責單位+籌設百億新藥基金

冷氣砸死女大生「只賠」180萬？律師解答：罵之前先把事情搞清楚

中國新地圖宣稱擁廣大「南海主權」　馬來西亞拒絕接受

台中小王偷吃「控肉寶寶」！傳訊狂勸離婚：永遠等妳　挨告賠慘了

館長點名高嘉瑜：護航賴品妤「我有看到」　對她非常失望

蘇拉陸警解除！海葵接力2天抵近海「雙颱夾擊」　不排除再發海警

開學就破產！北京學童上課「天價清單」曝光　一年噴183萬

雙城論壇成果　各方充滿期待

饒河夜市千元水果坑殺外國客！竟是「士林阿婆」轉陣地繼續撈錢

SM硬起來保RIIZE私生活爭議成員！　喊告散布私密照者「明確違法」

瓜地馬拉「總統當選人」政黨遭停權　要求推翻決議

上海女掀裙秒塞大南瓜　竟輕鬆走路成功偷走

生活熱門新聞

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

成大妹「貼身後媽裙照」曝光！2萬人朝聖讚爆

快訊／5縣市豪大雨特報！蘇拉外圍環流「雨彈狂炸」

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

即／又有新颱！第12號颱風「鴻雁」生成

好市多新三明治上架　會員一試超滿意

情侶8個月「LINE狂傳15萬訊息」！他曝1招查看

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

別再幻想颱風假！氣象局估今夜解除陸警

超級藍月來了！命理師曝招財祕法 ：錯過再等6年

再恰都要娶！當老婆超帶財TOP3星座

強颱蘇拉呈完美風暴！專家曬1圖：慶幸閃過

更多熱門

相關新聞

快訊／5縣市豪大雨特報！蘇拉外圍環流「雨彈狂炸」

快訊／5縣市豪大雨特報！蘇拉外圍環流「雨彈狂炸」

中央氣象局針對5縣市發布豪大雨特報，因第9號颱風蘇拉外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（30日）晚至明（31）日台東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮地區及新北、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意。

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

強颱蘇拉呈完美風暴！專家曬1圖：慶幸閃過

強颱蘇拉呈完美風暴！專家曬1圖：慶幸閃過

蘇拉威脅海上交通！明天離島交通船113航次停駛

蘇拉威脅海上交通！明天離島交通船113航次停駛

蘇拉陸警解除時間曝！新颱估明生成

蘇拉陸警解除時間曝！新颱估明生成

關鍵字：

蘇拉颱風氣象氣象雲天氣海葵

讀者迴響

熱門新聞

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

成大妹「貼身後媽裙照」曝光！2萬人朝聖讚爆

遭爆無套未成年、摩鐵床照外流　SM新團RIIZE昇瀚道歉了

快訊／5縣市豪大雨特報！蘇拉外圍環流「雨彈狂炸」

連勝文爆「郭台銘要侯下」　郭辦發3聲明回應

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

即／又有新颱！第12號颱風「鴻雁」生成

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

好市多新三明治上架　會員一試超滿意

一件500元吊帶褲　少女被扒上衣凌虐

情侶8個月「LINE狂傳15萬訊息」！他曝1招查看

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

AI股翻車+1　京元電爆違約交割3424萬

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

更多

最夯影音

更多
問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行
北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面