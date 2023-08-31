蘇拉陸警解除！海葵接力2天抵近海「雙颱夾擊」　不排除再發海警

▲氣象局在30日晚間11點30分已解除蘇拉陸上颱風警報。（圖／氣象局）

記者閔文昱／台北報導

蘇拉颱風逐漸遠離，暴風圈已完全脫離台灣南端陸地，因此氣象局在30日晚間11點30分已解除陸上颱風警報，預估周五解除海上颱風警報。不過，隨著第11號輕度颱風「海葵」在9月1、2日來到台灣東北方近海，台灣將處在蘇拉與海葵之間，各地天氣依舊不穩定，也不排除氣象局針對海葵發布海上颱風警報的可能。

氣象局課長林秉煜表示，蘇拉目前的中心位於鵝鑾鼻南方220公里的海面上，向西北西移動，其暴風圈已完全脫離台灣南端陸地，因此氣象局在30日晚間11點30分已解除陸上颱風警報，不過暴風圈仍持續壟罩台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面，提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

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▲目前西北太平洋上有蘇拉颱風、海葵颱風和30日晚剛生成的鴻雁颱風（由左至右）。（圖／氣象局）

林秉煜指出，受颱風影響，30日晚間到31日各沿海及澎湖、金門、馬祖都有長浪發生的機率，恆春半島及南部沿海預估有4米以上浪高；恆春半島、小琉球及馬祖易有9至10級強陣風，台東、蘭嶼、綠島及新竹以北沿海空曠地區、澎湖、金門有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全

降雨方面，因蘇拉外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象局持續發布豪雨特報，今（30日）晚至明（31）日台東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮地區及新北、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

至於第11號輕度颱風「海葵」，林秉煜表示，海葵30日20時的中心位置在恆春東方約1500公里左右，向西北移動，預估在9月1、2日通過琉球南方海域，此時蘇拉颱風仍在台灣西南方近海，台灣處在2颱之間，因此這兩天受外圍環流影響，天氣依舊不穩定，各地仍有短暫陣雨情形。

林秉煜提到，關島東方海面的熱帶性低氣壓在30日晚間正式發展為輕度颱風，編號第12號(國際命名: KIROGI，中文譯名: 鴻雁)，預估持續向西北方向移動，並在9月3、4日抵達日本南方海面，短期內對台灣並無直接影響，不過預估其未來路徑不確定性較高，對台灣天氣的影響仍需再觀察。