助家長迎戰3大「開學大魔王」　賴清德：讓政府做你的靠山

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

今（30）日是112學年度第1學期的開學日，民進黨主席賴清德下午透過臉書表示，政府將持續推動各項政策，幫助民眾面對3大「開學大魔王」，包括校園不友善、就學負擔、不合理勞動，盼每位孩子得到一樣好的教育，擁有選擇與成長的機會，讓每一株幼苗都可以穩定成長茁壯、築夢踏實。

賴清德表示，今天是開學的第一天，準備好面對「開學大魔王」了嗎？每當開學前，家長手忙腳亂，準備孩子上學的用品，盤點需要支出的費用；學生不捨假期的結束，還沒調整作息，同時期待再和同學相聚；老師忙著準備課程，還要帶領班級、處理行政庶務。

賴清德表示，求學這條路上，不論是家長、學生還是老師，都面臨了各式各樣的挑戰，政府持續推動多項政策，打造友善校園、減輕教育經濟負擔、推動合理勞動條件，希望打造更良好的教育環境，從各方面成就每一位孩子。

賴清德指出，「開學大魔王」包括：校園不友善大魔王、就學負擔大魔王、不合理勞動大魔王。他說，就讓政府一一為民眾出招應對，教育途中會遇到的關卡，讓政府做民眾的靠山，助民眾輕鬆破關。他說，年輕人是台灣未來的希望，政府會努力建立更友善、多元、平等的教育環境，讓每一個孩子得到一樣好的教育，擁有選擇與成長的機會，讓每一株生活在這片土地上的幼苗，都可以穩定成長茁壯、築夢踏實。