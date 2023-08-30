大酸侯友宜政見惹議　《商周》回應了：小編沒有被fired

▲侯友宜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

《商業周刊》因整理檯面上4名總統參選人所提出的AI、半導體政見，卻在國民黨參選人侯友宜的照片上寫上「……」，引發爭議。侯友宜競選辦公室今表示，侯友宜相關政策意見網路上都可搜尋到，也可以跟競辦詢問，但小編卻沒有這樣做，質疑其背後動機，呼籲應儘速嚴正澄清並道歉。對此，《商業周刊》30日稍早發出聲明，強調當初花了9個月時間調查為何台灣會出現晶圓山和手機河，「小編沒有被fired，不足之處，我們虛心聆聽」。

對於各方意見，《商業周刊》說明，小編都收到了，謝謝大家。該篇貼文他們的初心只是希望台灣拚經濟的時候，也要顧永續，他們花了9個月時間調查為什麼台灣會出現晶圓山和手機河，所以也希望每一個總統參選人，都要對這件事提出主張，讓所有人更明白，所有選舉支票的背後，要共同付出什麼樣的代價。

《商業周刊》強調，「謝謝大家關心，小編沒有被fired，不足之處，我們虛心聆聽。我們會在這裡跟大家一起努力，讓台灣不再有禿了頭的山和變紅的河水。」

《商業周刊》29日在臉書上討論各參選人AI、半導體政見，民進黨總統參選人賴清德政見提到，「台灣沒有兩難，台積電也不會有兩難，台積電會留在台灣繼續茁壯、繁榮」；民眾黨總統參選人柯文哲部份提到，「台灣的經濟已經沒有人口紅利，產業應當要轉型，而未來20年要努力發展的，就是搭上AI列車」；鴻海創辦人郭台銘則是，「把關渡平原打造AI科技谷」；但輪到侯友宜時，圖卡上只有侯友宜的照片，卻沒有文字，僅有「.....」，小編還寫下「我們已經努力了」。

有關《商業周刊》的貼文，侯友宜競辦緊急聯絡《商業周刊》後，《商業周刊》僅在留言處補上，「太陽光電漁電共生的問題，破壞生態，造成養殖業漁民的生計問題。不能因為單一能源政策造成生態破壞」、「台灣必須勇敢的承擔，把能源配比重新調整，尤其造成空污嚴重的，不管是燃煤或是天然氣都要去做好整備調整」。