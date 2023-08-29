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社會 社會焦點 保障人權

BMW女鬧區違停被拍不爽　衝下車打落手機！他諷「新品種喪屍」

記者張君豪／台北報導

北市一名駕駛BMW 320轎車的女子，28日晚間行經台北市大安區麗水街14巷口在紅線違停，當時有一名路過黃姓民眾上前勸她駛離，但女駕駛不理會，該男子便以手機拍攝車輛違停，未料蔡姓女駕駛當場抓狂，下車衝向黃男拍打他右手臂，黃姓民眾揚言報警後蔡女才駛離現場，黃男事後提告傷害、毀損罪，警方依法受理偵辦。

▲北市一名BMW女駕駛紅線違停遭民眾拍攝，抓狂下車撲向民眾過程遭錄下，事後遭民眾提告 。（圖／翻攝「臉書大台北交通違規2.0」）

▲北市一名BMW女駕駛紅線違停遭民眾拍攝，抓狂下車撲向民眾過程遭錄下，事後遭民眾提告 。（圖說下同／翻攝「臉書大台北交通違規2.0」）

事後網友透過臉書社團「翻轉大台北交通違規2.0」上傳遭BMW女駕駛下車攻擊影片，還命名為「新品種：違停喪屍」，諷刺違規女駕駛不僅不聽勸，反而如喪屍電影般、喪失理智撲上攻擊，實在讓人看不下去。

▲北市一名BMW女駕駛紅線違停遭民眾拍攝，抓狂下車撲向民眾過程遭錄下，事後遭民眾提告 。（圖／翻攝「臉書大台北交通違規2.0」）

轄區大安和平東路派出所證實，接獲黃男（34歲）報案指稱，當晚20時在上述地點勸導對方駛離紅線莫違停阻礙交通，但女駕駛不理會，他以手機拍攝車輛違停時，蔡姓女駕駛（45歲）失去理智下車衝向黃男並拍打他持手機的右手臂，導致手機掉在地上多處破損、右手臂紅腫，被害人堅持提告毀損、傷害告訴，警方依法受理，並將傳喚蔡女到案說明。

大安警方藉此案例呼籲，民眾遇有糾紛事件應理性溝通，並應以自身安全為優先考量，警方亦加強防制暴力事件，以維護社會安全。

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