T-FORCE電競散熱系列再添新悍將　新款SSD 散熱器力壓PCIe 5高溫

▲ T-FORCE 電競品牌宣布散熱系列產品再添新悍將。（圖／十銓科技提供）

記者樓菀玲／綜合報導

十銓科技旗下 T-FORCE 電競品牌宣布散熱系列產品再添新悍將，包含 T-FORCE DARK AirFlow I SSD 散熱器 以及 T-FORCE RT-X120 ARGB 風扇。

面對消費性儲存產品的快速發展，尤其是從 PCIe Gen4 SSD 正式進入 PCIe Gen5 SSD 的新世代，十銓科技為 PCIe Gen5 SSD 在高速傳輸效能下所產生的高溫反應提供完整解決方案，使 SSD 能維持在最佳的工作溫度且達到長時間穩定的高速運作，提供消費者完美體驗 GEN 5 SSD 新紀元的高效讀寫性能。

T-FORCE DARK AirFlow I SSD 散熱器於今年榮獲台灣新型專利，其採用石墨烯專利雙層結構散熱以及兩條直徑為 5mm 的純銅導熱管，搭配多層鋁合金散熱鰭片將散熱面積倍增數倍，加速熱傳導並發散；再加上高風壓智能 PWM 風扇可依溫度精準調整風扇轉速，高效排出鋁鰭片的積熱。

整體散熱結構利用超薄石墨烯專利、優異導熱材質、倍增散熱面積與高風壓智能 PWM 風扇等多種散熱方式，使 M.2 2280 Gen5 SSD 穩定運行並極速傳輸，打造最高效的頂級主動式 M.2 2280 Gen5 SSD 散熱器，完美提供 Gen5 SSD 散熱解決方案。



T-FORCE RT-X120 ARGB 風扇採用獨特環形葉片設計及專業避震阻尼器，除了強化結構使氣流更集中風壓更強勁，於不同環境的散熱需求可搭配應用，亦能降低風扇在高速運轉時產生的異音，使其維持系統最低噪音。

RT-X120 ARGB 風扇使用高達 50,000HR 壽命的油封軸承高速馬達，且支援 PWM 高風壓智能以及多家燈效控制軟體，使玩家輕鬆打造獨特耀眼絢爛色彩的 RGB 系統。



為配合不斷進化的強大 PCIe Gen5 SSD 高速讀寫效能，十銓科技推出的最新 T-FORCE DARK AirFlow I SSD 散熱器讓玩家享受 Gen 5 高速讀寫效能，而 T-FORCE RT-X120 ARGB 風扇也能使玩家自由打造個性裝機風格，此二款產品全球首波將自 10 月起於北美 Amazon 開始販售。