他吃驚同事不懂「年輕男必備技能」　全場竟逆風：老人味飄出來了

▲他聽聞男同事不會組電腦傻眼，「我以為是年輕男生必備技能」。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

網搜小組／趙蔡州報導

在許多人的刻板印象中，男生一般都要會修電腦，不過有一位網友在批踢踢分享，他發現公司的男同事不會組電腦，連店家給的報價單也看不懂，讓他非常驚訝，「我以為現在修電腦、組電腦，已經是年輕男生的必備技能唉」，貼文一出遭到許多網友反駁，直呼「老人味都飄出來了」。

原PO在批踢踢表示，他最近跟公司的男同事聊天時，聽到對方因為電腦壞掉，送維修店先被收了一筆800元檢測費，接著店家又說「電腦徹底壞了」，必須換新的，隨後開了一張總價3萬5千元的估價單，沒想到男同事對電腦一竅不通，整個過程完全聽不懂，也看不懂估價單。

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原PO聽了相當驚訝，接著建議男同事，如果預算足夠，其實可以在批踢踢或其他論壇找別人分享的電腦估價單，再請一些比較信得過或知名的店家幫忙組電腦，小心別被洗單就可以了，最後他感嘆，「我很驚訝，我以為現在修電腦、組電腦，已經是年輕男生的必備技能唉」。

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，不過許多人不認同原PO的看法，有人說，「不會的一堆好不好」、「老人味都飄出來了」、「現在小孩早都不玩電腦了，手機平板已足夠」、「別人就是不想浪費時間精神去修，這個技術很重要」、「只有老人才在用桌機，電競是另一回事」、「20歲以下都用手機平板，沒人用PC吧」、「還不買MAC，落後」。