狂遭檢舉！竹北單親媽擺攤賣地瓜「無奈停業」　協會心痛發聲

▲單親媽遭家暴離婚，為扶養3歲女兒賣烤地瓜。（圖／愛的萌芽福利協會提供）

圖文／CTWANT

新竹一名單親媽為了讓3歲女兒遠離家暴，選擇勇敢離婚，近日在「愛的萌芽福利協會」輔導下，和另外3名單親媽一起在夜市販賣烤地瓜。故事經媒體報導後，民眾踴躍響應，未料地瓜攤近日多次被檢舉逃漏稅。協會理事長劉志枰今（28）日無奈宣布，單親媽媽因租屋問題，無法申請營利事業登記證，只能被迫停業。

愛的萌芽福利協會表示，「每周五、六、日晚上，在新竹竹北夜市入口，有一位單親媽媽攜帶著女兒販賣著烤地瓜。這位單親媽媽化名小雪，因為前夫家暴而離婚，以在夜市販賣烤地瓜的收入，獨自扶養3歲的女兒。小雪的前夫因身心方面的疾病，沒有穩定工作，便在家照顧孩子，家計則是依靠小雪在產後護理之家房務工作的微薄收入支撐。」

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據了解，小雪的前夫情緒控管不佳，在家常對母女倆言語暴力；女兒3歲時還不太會講話、也不會表達自己的情緒，小雪帶她就醫後，被診斷出發展遲緩、自閉症、過動症以及注意力不足等。為了讓女兒遠離家庭暴力，小雪勇敢與前夫離婚，但她必須24小時照顧孩子，很難找到正常工作。

在同為單親媽媽的朋友介紹下，小雪認識了愛的萌芽福利協會，透過協會自辦「支持單親婦女技能與微型創業培力」，提供技術訓練、烤爐等用具及創業獎勵基金，讓單親媽媽們用這筆錢購買地瓜、木炭和紙袋等耗材。故事經媒體報導後，民眾踴躍響應，未料地瓜攤竟遭人檢舉逃漏稅，被迫停業2天。

《三立新聞網》報導，劉志枰今日透露，地瓜攤歇業2天後復業，協會也輔導單親媽媽們開立收據，最近又遭不明人士檢舉，協會再度協助辦理營利事業登記證，需要登記所在地所有權人同意書正本，建物所有權狀影本及房屋稅單等資料，然而媽媽們目前都是租屋為主，房東不願讓個案登記，地瓜攤只能先停止營業。

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