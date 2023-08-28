開幕僅1年多！江宏傑桌球館突暫停營業　北市消保官：將介入調查

▲藝人江宏傑原是桌球選手，轉往演藝圈發展多年，仍致力於推廣桌球教學。（圖／ONWARDtt乒乓吧臉書）

圖文／CTWANT

前桌球選手江宏傑於去年投資百萬成立的桌球館「ONWARDtt乒乓吧」，開幕僅1年多，豈料27日突在臉書貼出28日起暫停營業的公告，讓不少會員都感到十分錯愕，要求立即退費。北市消保官28日表示，將同體育局調查相關課程及受影響的消費者人數、金額，當初以信用卡付費的消費者，可向發卡銀行申請信用卡爭議帳款，以現金付款者則可向法院聲請核發支付命令。

江宏傑於去年投資百萬成立的桌球館「ONWARDtt乒乓吧」，曾找眾多藝人好友站台，風光成立。開幕僅1年多，未料27日無預警的在「Onward tt乒乓吧 X Let’s Play」臉書專頁上貼出「本公司無限創造泉球館有限公司（ONWARD）因於內部營運與財務問題，2023/8/28(一)起暫停營運，暫停期間內部股東協商後，再另行公告。如有任何相關問題請洽官網或是粉絲頁私訊。」的暫停營業公告。

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▲江宏傑經營的乒乓球館宣布暫停營業。（圖／ONWARDtt乒乓吧臉書）

此文一出，讓不少會員都感到十分錯愕，「請問剩下堂數如何處理？」、「請立刻退費給學員」、「沒上完的課是要怎樣」。

對此，體育局下午宣布，28日下午會同法務局至現場釐清，後續將配合進行行政調查並持續追蹤相關事項，也會與相關單位共同保障消費者權益。

北市消保官邱家梁則於28日表示，將由市府業務主管機關體育局進行行政調查及釐清，相關課程及受影響的消費者人數、金額，當初以信用卡付費的消費者，可向發卡銀行申請信用卡爭議帳款，所需之停業證明應得以業者8月28日之停業公告為之，若以現金付款者則可向法院聲請核發支付命令。

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