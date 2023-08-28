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射3次就腰酸「腎臟出問題？」　最美博士有解法：請你運動

▲崩潰,沒錢,魯蛇,宅男,不舉,仙人跳,陽痿,失戀,分手,賠錢,離婚,綠帽,小王,男友,渣女,直男。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲做愛完腰酸背痛，許藍方給最中肯1建議。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些人性生活很「充實」，事後卻覺得力不從心。就有民眾向「最美性學博士」許藍方求助，「為什麼我射精次數超過3次，就會腰酸背痛呢？我找不到博士之前有說，關於男生射精後腰酸的原因。」對此，許藍方表示，「不見得每一個男生射精完，或做愛完都一定會腰酸」，這也不代表跟腎臟有關係。

許藍方在YouTube《許藍方Dr.Gracie》頻道中分享直播精華「做完就腰酸，腎臟壞了？」提到人的後腰有皮有肌肉，不是只有腎臟在後腰，所以做愛完或射精後若後腰痛，不代表跟腎臟有關係。

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她表示，通常腰會痛是因為做愛的姿勢影響，「比如說你的肌肉比較沒有力量，你動到的下半身的姿勢，你用到了這個豎脊肌」，或後腰其他部位的肌肉，就有可能酸痛，「你們去問有運動習慣的人，基本上他們不太會腰酸背痛，因為他們平常做了重訓。」

至於要怎麼樣避免腰酸背痛？許藍方指出，最好的方式就是培養運動習慣，「你培養運動的習慣，你在做愛上面，你要多強就會有多強。」她也提醒，若是本身知道腎臟有問題，就趕快去看醫生，而她基本上沒聽過有人因為做愛、射精導致腎臟出問題，「你射精的路徑，跟腎臟製造尿液的路徑，是兩件不同的事情。」

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