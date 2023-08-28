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男抬頭驚見「3歲女童5F墜落」下秒伸手接住！　獲封英雄

▲▼ 公寓,住宅大樓,建築,民宅,房屋。（圖／CFP）

▲女童從5樓墜落，男子路過接住成功救孩子一命。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

義大利城市杜林（Turin）一名37歲男子26日走在街上時聽到陣陣喊叫聲，這才發現一名3歲小女孩從屋內爬到5樓陽台，且越來越靠近邊緣，甚至只用雙手抓著、雙腿懸空，接著瞬間墜落。目睹整個過程的男子伸出雙臂，奇蹟般接住小女孩救了她一命，被封為英雄。

綜合CNN等外媒報導，事發於當地26日上午近11時，37歲男子阿古齊（Mattia Aguzzi）與女友外出前往市中心一間麵包店，突然聽到樓上傳來的男子喊叫聲，發現這名小女孩已經把身體探出陽台。阿古齊大聲喊叫想引起孩子的注意，試著阻止她繼續往外爬，但當他意識到女童沒聽見他的喊叫時，計算出孩子可能墜落的位置。

「當我看到她掉下來的時候，就立刻站過去」，阿古齊坦言，他當時閉上雙眼期盼一切都會往好的方向發展，接著奇蹟般接住女童，以他的身體緩和衝擊力道，接著兩人都摔在地上。然而孩子一點反應也沒有，直到她開始哭泣，阿古齊才鬆了一口氣。孩子父母一意識到發生事情後也來到街上，急救人員把女童送往醫院，阿古齊事後接受輕傷治療。

杜林市長盧索（Stefano Lo Russo）得知消息後透過臉書表示，阿古齊拯救女孩性命堪稱英雄，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也對阿古齊表達感謝。不過阿古齊強調他並非英雄，「別叫我英雄，我什麼都沒想，只是盡力做該做的事。」義大利憲兵隊已針對這起事件展開調查。

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