蘇拉將再變強颱！最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

▲蘇拉颱風白天可能開始北轉。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，蘇拉颱風已於今天（28日）凌晨2時減弱為中度颱風。氣象局預報員陳姵安指出，蘇拉可能再增強成強颱，預估今晚到周二清晨發布海上警報，也可能在周二下午到晚上發布陸上警報。至於是否有機會放颱風假，她說，氣象局會在警報期間提供風雨預報，由縣市政府參考決定。

氣象局觀測，蘇拉颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻南南東方740公里海面上，中心附近最大風速每秒48公尺，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑80公里。

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陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天各地多雲到晴，東半部有零星短暫陣雨，午後南部、大台北和各地山區有局部短暫雷陣雨，其中山區易有局部大雨；周二維持相同天氣型態，但東半部降雨會稍明顯，午後各地有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳姵安說，周三、周四蘇拉颱風或其外圍環流影響，東半部、南部有局部大雨或豪雨，周三東半部、恆春半島有陣雨，北部及南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周四至周六各地有短暫陣雨；周日西半部有局部短暫陣雨，東半部多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

陳姵安表示，蘇拉目前往北北東行進，白天可能開始轉北移動，目前稍減弱為中颱，但北轉過程中可能再增強成強颱，今晚到周二清晨可能發海警，周二下午到晚上也可能發陸警，颱風周三、周四最靠近；而颱風路徑有往南修一點點，但也不排除登陸，仍要再觀察。

至於是否有機會放颱風假，陳姵安提到，在颱風警報發布期間，氣象局會提供風雨預報給縣市政府，由縣市政府參考決定。另外，關島附近海面還有一個熱帶性低氣壓發展中，她指出，今有機會增強成輕度颱風，至於是否和蘇拉有「藤原效應」，還要再觀察。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



▼周三、周四影響最劇。（圖／氣象局）

