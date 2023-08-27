仙氣女警處理糾紛　眼鏡男跳恐龍扛狼舞求搭訕...她反應曝光

▲新店女警處理糾紛，亮眼的外表引起路人注意。（圖／翻攝社會事社會影音）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區中興路家樂福旁人行道，日前發生一起機車與行人的糾紛。警方獲報，2名警員前往處理，一名女警正在了解情況時，突然一名男子經過看到，開始在女警旁做出撿拾地下菸頭、跳恐龍扛狼舞等怪異動作，企圖引起女警注意，但女警只淡淡地轉頭瞧了一眼，隨後繼續處理糾紛。

據了解，本月初（9日）下午3時許，40歲林姓女子剛從賣場購物完，準備騎機車離去，在人行道上行駛時，對在行走35歲吳男按喇叭要求讓道，卻引起吳男不滿，認為人行道不能騎機車，對方還敢按喇叭，雙方引起口角衝突，林女氣得報警處理，要求吳男不准離開，警方獲報到場處理。

▲男子蹲在女警旁，撿起地上菸蒂假裝吸食，企圖引起女警注意。（圖／翻攝社會事社會影音）

警方處理過程中，一名男子與朋友經過，被外表清秀的25歲蔡姓女警所吸引，男子就開始在女警旁跳舞，發現女警未注意，就蹲在女警旁邊，撿起地上菸蒂假裝吸食，但女警只看了一眼就繼續回頭處理糾紛；男子不死心，站起來跳恐龍扛狼舞，但女警專心處理糾紛不予理會，男子只與警車合照後離開。

警方表示，當天因林女騎乘機車在人行道，與行人吳男發生口角，警方到場，將雙方分開後挑解，依違反「道路交通管理處罰條例」第45條第1項六款規定，對林女開出600至1800元罰單，隔天，林女到所向吳男提出恐嚇告訴，警方依法受理，並依程序通知到案說明，並函送台北地檢署偵辦。

▲男子在女警旁跳起恐龍扛狼舞。（圖／翻攝社會事社會影音）