　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

仙氣女警處理糾紛　眼鏡男跳恐龍扛狼舞求搭訕...她反應曝光

▲女警處理糾紛，路過男子跳舞企圖引起女警注意。（圖／翻攝社會事社會影音）

▲新店女警處理糾紛，亮眼的外表引起路人注意。（圖／翻攝社會事社會影音）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區中興路家樂福旁人行道，日前發生一起機車與行人的糾紛。警方獲報，2名警員前往處理，一名女警正在了解情況時，突然一名男子經過看到，開始在女警旁做出撿拾地下菸頭、跳恐龍扛狼舞等怪異動作，企圖引起女警注意，但女警只淡淡地轉頭瞧了一眼，隨後繼續處理糾紛。

據了解，本月初（9日）下午3時許，40歲林姓女子剛從賣場購物完，準備騎機車離去，在人行道上行駛時，對在行走35歲吳男按喇叭要求讓道，卻引起吳男不滿，認為人行道不能騎機車，對方還敢按喇叭，雙方引起口角衝突，林女氣得報警處理，要求吳男不准離開，警方獲報到場處理。

▲女警處理糾紛，路過男子跳舞企圖引起女警注意。（圖／翻攝社會事社會影音）

▲男子蹲在女警旁，撿起地上菸蒂假裝吸食，企圖引起女警注意。（圖／翻攝社會事社會影音）

警方處理過程中，一名男子與朋友經過，被外表清秀的25歲蔡姓女警所吸引，男子就開始在女警旁跳舞，發現女警未注意，就蹲在女警旁邊，撿起地上菸蒂假裝吸食，但女警只看了一眼就繼續回頭處理糾紛；男子不死心，站起來跳恐龍扛狼舞，但女警專心處理糾紛不予理會，男子只與警車合照後離開。

警方表示，當天因林女騎乘機車在人行道，與行人吳男發生口角，警方到場，將雙方分開後挑解，依違反「道路交通管理處罰條例」第45條第1項六款規定，對林女開出600至1800元罰單，隔天，林女到所向吳男提出恐嚇告訴，警方依法受理，並依程序通知到案說明，並函送台北地檢署偵辦。

▲女警處理糾紛，路過男子跳舞企圖引起女警注意。（圖／翻攝社會事社會影音）

▲男子在女警旁跳起恐龍扛狼舞。（圖／翻攝社會事社會影音）

ET快訊
快訊／台南22歲女落水遺體找到了　父母站岸邊痛哭
婁峻碩提早畢業《營業中》！庹宗康道歉：有一些事發生
高雄一家三口「喝符水」後全瘋了！　恐怖真相曝
開學後連2天颱風假？氣象局曝機率
學校還沒蓋好！　24班小一生被迫去國中教室上課
慈妹「原圖直出」真實樣貌曝光！　粉絲激讚
山道猴「脫安全帽」攻擊騎士　爆粗口：欸！衝X小

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南22歲女落水失聯一夜！今尋獲遺體　父母站岸邊落淚痛哭

高雄一家三口「喝符水」後全瘋了！被送醫強制約束　恐怖真相曝

木偶戲+數位課程　移民署推數位教學計畫讓新住民在地化

山道猴台中上映！136線雙載男「脫帽示威」攻擊騎士...狂飆國罵

人夫揪小三大玩SM！正宮見鐵鍊綁手腳照氣炸　翻拍PO推特慘了

仙氣女警處理糾紛　眼鏡男跳恐龍扛狼舞求搭訕...她反應曝光

仿效柯P北高一日遊...他累癱呆立橋上　警會錯意：阿伯別衝動

快訊／新店愛快羅密歐撞分隔島烏龜翻　駕駛被揪出酒駕慘了

賠慘了！自小客車頂綁鋁梯掉落國道　害1車損+4車連撞

台中洗衣店有裸女！她遭男客勒脖硬上強拍裸照　沒穿衣急逃命

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

虎斑貓秒破解餵食器 暴力加餐塞洞口不走

LuLu爸被搭霸王車「討公道遭酸民嗆」　久未見黃子佼：他做什麼決定都支持

爸未接電話遭語音轟炸　女兒奶萌口吻說最狠話

台南22歲女落水失聯一夜！今尋獲遺體　父母站岸邊落淚痛哭

高雄一家三口「喝符水」後全瘋了！被送醫強制約束　恐怖真相曝

木偶戲+數位課程　移民署推數位教學計畫讓新住民在地化

山道猴台中上映！136線雙載男「脫帽示威」攻擊騎士...狂飆國罵

人夫揪小三大玩SM！正宮見鐵鍊綁手腳照氣炸　翻拍PO推特慘了

仙氣女警處理糾紛　眼鏡男跳恐龍扛狼舞求搭訕...她反應曝光

仿效柯P北高一日遊...他累癱呆立橋上　警會錯意：阿伯別衝動

快訊／新店愛快羅密歐撞分隔島烏龜翻　駕駛被揪出酒駕慘了

賠慘了！自小客車頂綁鋁梯掉落國道　害1車損+4車連撞

台中洗衣店有裸女！她遭男客勒脖硬上強拍裸照　沒穿衣急逃命

涉車內性侵14歲少年　女教師誘惑他「精進技巧」！傳鹹濕訊息慘了

嘉榮聽心音義診發掘潛在心臟疾患　守護民眾健康

中元普渡要拜拜！小供桌擺滿「狗飼料、鮮食包」　黑汪嚴肅臉保護

台南22歲女落水失聯一夜！今尋獲遺體　父母站岸邊落淚痛哭

柯基懶癌末期！躺在地上「扭腰擺臀」往前移　花40秒才吃到食物

陳盈潔入獄原因「太普遍又可怕」　律師列10點提醒：金錢界線要有

超商獨家！最新「麵包超人3款麵包」太欠吃　軟法咬下爆香甜奶油餡

Marz23提前2天迎兒子到來　向亡父安迪報喜：你孫子出來了　

爸特地請人替柴打造「專屬雙層木屋」　1樓睡覺2樓可以藏罐罐

柯文哲談整合曾親口問1句！　郭正亮分析在野「喝咖啡」關鍵

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

社會熱門新聞

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

大貨車急煞追撞5車！10噸重鋼樑重砸保時捷

7旬翁一周愛愛6次！　妻崩潰求離婚

他為安撫女兒闖紅燈！重機男遭撞慘死

正宮臨盆日逼見面！潑辣小三吃醋「誰最重要」

情侶辦「全國巡迴雜交趴」　月賺10多萬

林口驚悚車禍　重機騎士搶救11小時不治

「一番賞」藏籤作弊！　揭萬年大樓店家手法

啦啦隊前國手悶殺女房東！二審仍逃死

傳播妹眼神渙散！　包包搜出「神仙水」

即／愛快羅密歐撞分隔島翻車　駕駛被揪出酒駕

自稱「鳥類訓練師」3人妻群交趴戰7男

暗夜獵殺！苗栗苑裡10流浪犬追逐咬死街貓

洗衣店突見裸女！她被男客硬上拍裸照急逃命

更多熱門

相關新聞

即／愛快羅密歐撞分隔島翻車　駕駛被揪出酒駕

即／愛快羅密歐撞分隔島翻車　駕駛被揪出酒駕

新北市新店區27日中午下起暴雨，1輛愛快羅密歐行經安和消防隊前不慎自撞分隔島，烏龜翻倒在路中，導致車上2人受困，安和消防人員緊急出動將人救出，其中30多歲的女性手腳輕微擦挫傷，送往新店慈濟醫院救治，所幸無生命危險。詳細肇事原因仍有待釐清。

最貴1坪84萬　央北4預售案現8字頭成交價

最貴1坪84萬　央北4預售案現8字頭成交價

大東夜市爆糾紛　192攤無法營業

大東夜市爆糾紛　192攤無法營業

新北舒緩普度車潮　新店農路改善助通行

新北舒緩普度車潮　新店農路改善助通行

新北午後大雷雨遮視線　新店轎車撞護欄翻覆

新北午後大雷雨遮視線　新店轎車撞護欄翻覆

關鍵字：

新店糾紛恐龍扛郎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

網爆《好聲音》女選手「砸1.3億買冠軍」！

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

大貨車急煞追撞5車！10噸重鋼樑重砸保時捷

蘇拉明天調頭北漂！海警最快明晚發布　不排除周二下午發陸警

跟團買行充！爆炸了「網紅沒道歉」她失望

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

女偶像錄影「4.3m高空墜落」震撼影片登熱搜！

《營業中》吳宗憲真的來了！

YouTuber魚乾出車禍！車廂全爛

達人靠1檔食品股年領60萬　除權息後繼續進貨

最搶手的「不是頂樓」？這層被推爆：有視野又便宜

更多

最夯影音

更多
台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈
23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面