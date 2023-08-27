快訊／台南午後大雨開炸！時雨量突破63mm　4區列二級淹水警戒

▲台南午後下起大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林東良、莊智勝／台南報導

午後大雨開炸，中央氣象局今(27日)中午12時30分針對12縣市發布大雨特報，預計將一路警戒到入夜。受到午後熱對流影響，台南市也列入警戒範圍，遭到暴雨猛襲，其中善化、官田時雨量皆逾55毫米，水利署下午1時許同步將2區列入二級淹水警戒，提醒民眾倘若雨勢未減緩，轄內3小時內將有70%機率出現積淹水；此外，柳營區、東山區時雨量也達63毫米，稍早同步列入二級淹水警戒，提醒民眾注意防範。