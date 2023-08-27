照顧病母選在醫院外超商交易　台中女藥頭「小妖」遭收押

▲台中女藥頭照顧病母之餘，選在醫院外販毒，被逮捕後辯稱自用沒有販賣。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

北部最大女藥頭之一綽號叫「小妖」，台中市32歲何姓女子仿效其名，希望業績一樣好，何小妖平日在醫院照顧生病的母親，遇有藥腳購買毒品即相約在醫院外超商交易，藉此降低被查緝風險，台中警方根據藥腳供述，蒐證多時後前往逮捕，查獲6.13公克安非他命，何女辯稱自己吸食沒有販賣，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦，目前何女羈押獲准。

台中市刑大偵二隊獲報，中部有個綽號小妖的女藥頭，多年前染上毒癮後，自己也開始從事販毒行為，何女都以網路通訊軟體跟藥腳聯絡，販賣的品項多元，從傳統的安非他命到新興的毒品咖啡包應有盡有，還會讓老客戶賒帳，因此生意不惡。

前陣子母親生病住院，身為獨生女的她，只得經常進出醫院照顧，但為了兼顧毒品生意，於是跟客戶都約在醫院附近的超商交易，降低被查緝風險，警方有不成文規定，盡量不要在醫院外逮捕毒犯，因為有些毒犯會去醫院領取美沙胴針劑，治癒毒癮問題。

警方在超商外逮捕何女後，再帶回何女住處，查獲安非他命6包（毛重6.13公克）、分裝袋一大包、電子磅秤1台、吸食器1組及現金10600元等，全案依法送辦，檢察官複訊後認為何女犯罪嫌疑重大，且有再犯之虞，向法院聲請羈押獲准，全案偵結後提起公訴在案。