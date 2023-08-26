太陽「巨大黑子」下周面向地球！　全球電網恐大癱瘓

▲太陽表現驚現巨大黑子，疑釋放高能爆炸將致地球電網大癱瘓。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

目前有消息指出，美國太空總署（NASA）的火星探測器，發現太陽上出現巨大的黑子，雖然目前這個黑子正在太陽的背面運行，但是下周將面向地球，而且有釋放高能爆炸的可能，屆時全球的電力網路可能遭到癱瘓。

根據《每日郵報》報導指出，NASA火星探測器「毅力號」在8月17日至20日的這段期間，從太陽的背面觀測到這次的黑子，也因為是在太陽背面的關係，科學家推估，這個黑子將在下周面向地球。也有專家警告，當這個黑子面向地球的時候，恐怕會施放高能爆炸，而爆炸所散發的磁場，有癱瘓地球電網的可能。

報導中也提到，所謂的黑仔，其實就是太陽表面上一種巨大的漩渦，因為期內度溫度僅有3000至4500度，比太陽表面低上1000至2000度，所以巨大的溫差形成漩渦流，這也導致漩渦流的顏色叫太陽表面看起來比較深沉，這也是黑子的由來。

其實過往黑子影響地球的案例並非沒有，其實早在1859年9月1日，太陽出現大量黑子群，結果地球多地出現罕見的極光，北美、歐洲電報系統遭到癱瘓，電力系統也發生問題。當時甚至有傳聞，赤道附近竟然有出現極光。2022年2月，馬斯克旗下的SpaceX公司送49顆低軌衛星升空，結果在升空隔日就有40顆衛星墜入大氣層中焚毀，而導致這起意外事件的，正是太陽黑子。

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