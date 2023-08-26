　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

太陽「巨大黑子」下周面向地球！　全球電網恐大癱瘓

太陽出現「巨大黑子」疑釋放高能爆炸　下周恐癱瘓全球電網

▲太陽表現驚現巨大黑子，疑釋放高能爆炸將致地球電網大癱瘓。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

目前有消息指出，美國太空總署（NASA）的火星探測器，發現太陽上出現巨大的黑子，雖然目前這個黑子正在太陽的背面運行，但是下周將面向地球，而且有釋放高能爆炸的可能，屆時全球的電力網路可能遭到癱瘓。

根據《每日郵報》報導指出，NASA火星探測器「毅力號」在8月17日至20日的這段期間，從太陽的背面觀測到這次的黑子，也因為是在太陽背面的關係，科學家推估，這個黑子將在下周面向地球。也有專家警告，當這個黑子面向地球的時候，恐怕會施放高能爆炸，而爆炸所散發的磁場，有癱瘓地球電網的可能。

報導中也提到，所謂的黑仔，其實就是太陽表面上一種巨大的漩渦，因為期內度溫度僅有3000至4500度，比太陽表面低上1000至2000度，所以巨大的溫差形成漩渦流，這也導致漩渦流的顏色叫太陽表面看起來比較深沉，這也是黑子的由來。

其實過往黑子影響地球的案例並非沒有，其實早在1859年9月1日，太陽出現大量黑子群，結果地球多地出現罕見的極光，北美、歐洲電報系統遭到癱瘓，電力系統也發生問題。當時甚至有傳聞，赤道附近竟然有出現極光。2022年2月，馬斯克旗下的SpaceX公司送49顆低軌衛星升空，結果在升空隔日就有40顆衛星墜入大氣層中焚毀，而導致這起意外事件的，正是太陽黑子。

延伸閱讀
26歲帥哥醫師每月加班200小時　過勞受不了在家走上絕路
接電話「要小孩獨自進診間」…醫當眾飆罵拒看　爸爸怒回：是重要客戶
人夫5分鐘被雷劈2次「多處燒傷」　治療1個月未好轉…醫曝原因

ET快訊
達人靠「1檔食品股」年領60萬！　除權息後繼續進貨
《山道猴子》真人男主角「富3代身家起底」！　知名樂園他家開的
殯葬老闆「私刑教育」爆打員工　真相曝光！
李榮浩「目睹卻沒救李玟」遭出征！　網掀戰揭沉默1關鍵
2大胃王女星都走了！她生前剩43kg　21歲台灣女選手揭秘辛
開學後有望放颱風假！　1地狂風暴雨「一片紫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

樹懶罕見打鬥片！對決虎貓「超迅速」揮爪攻擊　動作流暢驚人

台灣、立陶宛合作重建！　烏克蘭魯塔幼兒園正式啟用

夏威夷毛伊島野火　首度公布失蹤者姓名！仍有388人下落不明

嫌馬桶蓋太吵！中國化學博士「投毒」害鄰居全家　行兇畫面曝光

喝湯喝出「老鼠殘肢」！帶毛右腳整隻塞嘴裡　他當場爆吐

渡假到一半　上司奪命連環叩「快回來上班」！護理師得知內情氣炸

他狂賣1200個自殺包裹「自豪能扮上帝」　奪命快遞寄往逾40國

太陽「巨大黑子」下周面向地球！　全球電網恐大癱瘓

普里格津「私人機師」最可疑！傳他在機上裝炸藥　度假後離奇失聯

號稱「世界第八大奇蹟」　富士康威州廠慘況曝光！淪當地最大笑話

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

雙颱共舞！蘇拉預計變中颱　最新路徑「31日穿台籠罩」

馬祖沉船「非新台馬輪撞的」　2億拖駁船甩尾衝撞畫面曝

福島核處理水排放畫面曝光　韓海女慟：不該在我們這一代消失

獨／篠崎泫被爆介入陳零九10年情　「用力解釋沒人聽」：永遠被標籤綁架

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

樹懶罕見打鬥片！對決虎貓「超迅速」揮爪攻擊　動作流暢驚人

台灣、立陶宛合作重建！　烏克蘭魯塔幼兒園正式啟用

夏威夷毛伊島野火　首度公布失蹤者姓名！仍有388人下落不明

嫌馬桶蓋太吵！中國化學博士「投毒」害鄰居全家　行兇畫面曝光

喝湯喝出「老鼠殘肢」！帶毛右腳整隻塞嘴裡　他當場爆吐

渡假到一半　上司奪命連環叩「快回來上班」！護理師得知內情氣炸

他狂賣1200個自殺包裹「自豪能扮上帝」　奪命快遞寄往逾40國

太陽「巨大黑子」下周面向地球！　全球電網恐大癱瘓

普里格津「私人機師」最可疑！傳他在機上裝炸藥　度假後離奇失聯

號稱「世界第八大奇蹟」　富士康威州廠慘況曝光！淪當地最大笑話

超商最新！親民價神級「2款義大利麵」　青醬加鮮蝦、蛤蠣太欠吃

柴犬「彎出90°直角」睡到變形　爸看同款亮點笑翻：基因騙不了人

中元普渡拜拜忌諱蕉梨？農糧署澄清：以訛傳訛「心誠最重要」

LIFE・經典／奇想建築師藤森照信打造「小泊Fuji」　在屋頂種上櫻花樹

藝術介入空間！「石共生」創作對比歷史建築　花蓮老宅新生

「待會到超商領」運將聽關鍵字急報案　警到場：你就是車手！

張文綺開嗆曾國城！徐乃麟槓上導播全場暗燈

東區韓式料理名店換房東　車廠高管砸6300萬吃下

彰化特色景點大公開！精選6處熱門景點一日遊　出發古生物奇幻樂園

統一獅英雄女神日　UniGirls全員到齊打造粉紅迷彩風

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

國際熱門新聞

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

號稱「世界第八大奇蹟」　富士康威州廠慘況曝光！

大英博物館2000文物失竊！館長辭職

男看YouTube影片接生　害妻失血過多亡

核污水排海　日使館：在中國不要大聲說日文

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

搭飛機前要先「量體重」！關鍵原因曝光

瓦格納首腦墜機現場　發現10遺體和飛行記錄器

核廢水約500座奧運泳池！陸盟友發聲

不爽被幹譙　駕駛路怒發作「急煞」擊倒騎士

色男「螢光劑」破解密碼鎖！闖女生家架針孔

中國禁水產進口　日漁民不安情緒蔓延

俄飛行員駕Mi-8直升機叛逃烏東！

空姐警告：搭飛機千萬別喝茶或咖啡

更多熱門

相關新聞

防曬乳怎麼挑？醫一圖解答　選「這1款」擦完要等15分鐘

防曬乳怎麼挑？醫一圖解答　選「這1款」擦完要等15分鐘

防曬是夏天不可或缺的重要角色，不只防曬黑，還防曬傷、抗老。不過市面上防曬百百種，又分成為化學性防曬、物理性防曬，究竟該怎麼挑才對？醫師也用一張圖分析優缺點，像是物理性防曬雖然質地較濃稠，也容易泛白，但適用於敏感肌，較不易過敏，不過兩種並沒有絕對的好與壞，建議油肌或痘痘肌可選用偏化學性防曬，質地清爽較不會有悶住毛孔致痘的問題。

傳奇轟FIBA破例讓戈登效力巴哈馬

傳奇轟FIBA破例讓戈登效力巴哈馬

戈登「轉籍巴哈馬」大秀暴扣轟24分

戈登「轉籍巴哈馬」大秀暴扣轟24分

夏威夷樹林「炸出亮光」下秒燒起來

夏威夷樹林「炸出亮光」下秒燒起來

NASA拍到「宇宙問號」　專家最新說法曝光

NASA拍到「宇宙問號」　專家最新說法曝光

關鍵字：

黑子電網天文宇宙太陽

讀者迴響

熱門新聞

Yuri爆熱戀春風「首發聲」！沉默4天全說了

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

不婚不生老了會後悔　貼文全場打臉

陸網美被騙去東南亞　證實遭綁架

獨／《木曜4》內幕　104驚見殘酷薪資

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

騎士被左轉車撞倒！連輾2次身亡

正宮給威而鋼「鼓勵外遇」一個月後尪斃命！

自稱「鳥類訓練師」3人妻群交趴戰7男

她中元節「三牲買現成」被婆婆狂電

蘇拉凌晨轉中颱！　下週四登陸台東「籠罩全台」

快訊／晏柔中順產兒子！全家福感動曝

網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

政府補助汰換2家電！最高爽領5千

空姐性上癮「固定砲友30人」　飛機上靠1招止癢

更多

最夯影音

更多
把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲

把柯基「屁味」裝進氣球　放出讓牠自己聞...秒閃躲
姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

姊弟討15包胡椒粉不成　爸拿飲料「怒潑女店員」

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

回憶殺...林志穎重現《十七歲的雨季》　張棟樑唱《北極星的眼淚》驚見王心凌！

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

老夫婦偷挖竹筍被抓包！　妻秒被逮...尪獨自開車逃

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

批台灣免換駕照被砲轟　日網紅嘆「不覺得丟臉嗎」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面