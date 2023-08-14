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NASA拍到「宇宙問號」　專家最新說法曝光

▲▼宇宙的訊號？NASA首次拍到「？形狀」天體　天文學家說話了。（圖／翻攝@SPACEdotcom推特）

▲NASA韋伯太空望遠鏡捕捉到的最新影像中，出現一個閃閃發光的問號形狀物體，科學家認為這是兩個星系相互碰撞的結果。（圖／翻攝@SPACEdotcom推特）

文／中央社

美國國家航空暨太空總署（NASA）韋伯太空望遠鏡捕捉到的最新影像中，有一張照片的背景中出現一個閃閃發光的問號形狀物體，科學家認為這是兩個星系相互碰撞的結果。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這張以近紅外線拍到的原始照片是在7月26日釋出，捕捉到一對年輕恆星赫比格-哈羅46/47（Herbig-Haro 46/47）的影像，問號物體則在照片一角。這對恆星距離我們1470光年遠，位於銀河系內的船帆座（Vela constellation），它們仍在活躍地形成，且運行軌道接近彼此。

自1950年代起，太空與地面望遠鏡就在觀測與研究這兩顆恆星，但高度敏感的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）拍到迄今解析度最高且最詳盡的影像。NASA斥資約90億美元（約新台幣2873億元）打造的韋伯太空望遠鏡，能以比其他太空望遠鏡更長波長的光來觀測宇宙。

▲▼宇宙的訊號？NASA首次拍到「？形狀」天體　天文學家說話了。（圖／翻攝@SPACEdotcom推特）

▲專家表示，問號形狀物體可能是星系碰撞結果。（圖／翻攝@SPACEdotcom推特）

韋伯太空望遠鏡揭示了有關宇宙起源的資訊，但科學家在這張影像背景中發現這個神祕物體，留下更多待解決的問題。科學家尚未仔細觀測或研究過這個宇宙問號，因此無法確切得知這個物體的起源與組成。

但根據這個物體的外觀與位置，他們的確有一些頭緒。

伊利諾州立大學（Illinois State University）物理系助理教授卡普蘭（Matt Caplan）說：「你可以排除的第一件事就是，這是銀河系中的恆星。恆星總是有些非常大的尖銳物，這是因為恆星是點狀的。」

卡普蘭又說，如果仔細觀測，韋伯太空望遠鏡通常可以讓你看到6到8個恆星「尖頭」。他提到問號形狀的現象時說：「這馬上告訴你這不是一顆恆星」。

韋伯太空望遠鏡的科學探索行動是由太空望遠鏡科學研究所（Space Telescope Science Institute）管理，該研究所的外聯辦公室教育與外聯科學家布里特（Christopher Britt）說，這可能是兩個星系合併的結果，可能發生在數十億光年外，比赫比格-哈羅46/47還要遠得多。

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