NASA拍到「宇宙問號」　專家最新說法曝光

▲NASA韋伯太空望遠鏡捕捉到的最新影像中,出現一個閃閃發光的問號形狀物體,科學家認為這是兩個星系相互碰撞的結果。(圖/翻攝@SPACEdotcom推特)



文/中央社

美國國家航空暨太空總署(NASA)韋伯太空望遠鏡捕捉到的最新影像中,有一張照片的背景中出現一個閃閃發光的問號形狀物體,科學家認為這是兩個星系相互碰撞的結果。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,這張以近紅外線拍到的原始照片是在7月26日釋出,捕捉到一對年輕恆星赫比格-哈羅46/47(Herbig-Haro 46/47)的影像,問號物體則在照片一角。這對恆星距離我們1470光年遠,位於銀河系內的船帆座(Vela constellation),它們仍在活躍地形成,且運行軌道接近彼此。

自1950年代起,太空與地面望遠鏡就在觀測與研究這兩顆恆星,但高度敏感的韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)拍到迄今解析度最高且最詳盡的影像。NASA斥資約90億美元(約新台幣2873億元)打造的韋伯太空望遠鏡,能以比其他太空望遠鏡更長波長的光來觀測宇宙。

▲專家表示,問號形狀物體可能是星系碰撞結果。(圖/翻攝@SPACEdotcom推特)



韋伯太空望遠鏡揭示了有關宇宙起源的資訊,但科學家在這張影像背景中發現這個神祕物體,留下更多待解決的問題。科學家尚未仔細觀測或研究過這個宇宙問號,因此無法確切得知這個物體的起源與組成。

但根據這個物體的外觀與位置,他們的確有一些頭緒。

伊利諾州立大學(Illinois State University)物理系助理教授卡普蘭(Matt Caplan)說:「你可以排除的第一件事就是,這是銀河系中的恆星。恆星總是有些非常大的尖銳物,這是因為恆星是點狀的。」

卡普蘭又說,如果仔細觀測,韋伯太空望遠鏡通常可以讓你看到6到8個恆星「尖頭」。他提到問號形狀的現象時說:「這馬上告訴你這不是一顆恆星」。

韋伯太空望遠鏡的科學探索行動是由太空望遠鏡科學研究所(Space Telescope Science Institute)管理,該研究所的外聯辦公室教育與外聯科學家布里特(Christopher Britt)說,這可能是兩個星系合併的結果,可能發生在數十億光年外,比赫比格-哈羅46/47還要遠得多。

Many of you spotted the ‘cosmic question mark’ in our @esa_webb image of Herbig-Haro 46/47 last week and asked what it could be.

We think it could be a pair of interacting galaxies merging together, or a chance alignment of a number of galaxies. The upper part looks like a… https://t.co/K6NuoEIPZ3 pic.twitter.com/tfbwkrLpNf