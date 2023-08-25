低智商寫低級東西！百人群組酸前海軍上校　郭璽博士判拘50天

▲海軍退役軍官郭璽因不滿退役海軍上校王志鵬有關「潛艦國造」言論，竟在LINE群組說王是假博士及跳梁小丑等字眼。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者黃宥寧／台北報導

海軍司令部前顧問郭璽因不滿海軍退役上校王志鵬有關「潛艦國造」言論，竟在人數達百「軍事/外交/情報」LINE群組上，以暱稱「Robert」稱王是「假博士偽學者是跳樑小丑」、「大草包」、「老鼠屎」等侮辱不雅字眼，王不滿遭詆毀，憤而提告。士林地院審結，依散布文字毀謗罪，處拘役50日，可易科罰金5萬。

出身海軍的郭璽博士，現為「麻將最大黨」主席，也是台灣首艘潛艦國造的實際參與者。他於2022年10月、11月，在有百人群組內，發表「王志鵬這個假博士偽學者不過是一個跳樑小丑」、「回台北一直在刺探軍情是不是北京交付了什麼任務」等侮辱性字眼，王得知後報警提告。

郭璽挨告後，其辯護律師辯稱，是因為郭與王志鵬對於潛艦國造有不同意見，郭的言論完全是意見，質疑王是否有取得博士學位，也是可受公評的事情，只是為了澄清與自我防衛而質疑王，希望王提供相關資料解惑，但是對方都沒有提出，因此才發表文字，屬可受公評的公共政策議題。

▲郭璽在LINE群組上指摘王志鵬為草包、假博士等侮辱性字眼。（圖／翻攝自司法院裁判書系統）

法官經查，發現郭發表文字，具體指摘王志鵬博士學位是不實、偽學者，且受對岸政府要求刺探軍情，並諷刺王為跳樑小丑、草包等，乃屬貶抑他人人格而嘲諷、蔑指他人人格低劣的言語，帶有鄙視、不屑意味，均在貶抑告訴人道德形象、人格評價及社會地位，使告訴人難堪，且依卷內證據也無從認定被告所指述告訴人有假博士、刺探軍情的行為。

然而，郭璽也未提出任何證據證明，顯見發表文字時，未有任何查證的行為；而根據王志鵬提出電子郵件、北京大學博士學位證書、博士研究生畢業證書、北京大學研究生成績單等為憑，更足證郭璽所述非真，實難以認定已盡合理查證義務，故不採信其辯護人說詞。

法官審酌郭璽為成年人，竟不思理性溝通，在特定多數人可共見共聞LINE群組上公開發表貶損告訴人人格、名譽及社會評價言詞，令告訴人名譽受損，實不足取；兼衡其動機、目的、誹謗之手法、無前科，自承博士畢業，目前從商，月收入約新台幣10萬元，已婚，有1名成年子女，目前跟配偶同住，依散布文字毀謗罪，處拘役50日可易科罰金。