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文化部預算編列近300億史上新高！「黑潮計畫」盼成「護國暖流」

▲《八尺門的辯護人》雷嘉汭扮外籍看護騙倒一票劇迷 ，親友開玩笑說她可能是印尼人投胎。張耀(圖右)談阿布杜爾死刑 「痛苦永遠留在心中」（圖／八大提供）

▲文化部「黑潮計畫」規劃以臺灣文化內容為核心，包括影視音具備文化內容產業火車頭效益。（示意圖／《八尺門的辯護人》劇照，八大提供）

記者林育綾／台北報導

史上新高！行政院會今（24）日通過113年度中央政府總預算，文化部主管預算獲編268.66億元，較112年法定預算204.26億元，增加64.4億元，成長幅度近32%，加計前瞻預算29.59億元，總計113年預算達298.25億元。其中「黑潮計畫」照顧文化藝術6大面向，期盼成為另一股「護國暖流」。

▲▼文化部113年預算編列近300億元，相較112年增加64.4億元，成長幅度近32％。（圖／文化部提供）

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▲文化部113年預算編列近300億元，相較112年增加64.4億元，成長幅度近32％。（圖／文化部提供）

文化部表示，113年公務預算在「基本運作需求及法律義務支出」部分，共獲編204.91億元，較112年度153.56億元，增加51.35億元；「公共建設計畫」預算達56.94億元，較112年度成長12.7億元；「科技發展計畫」則編列6.81億元，較112年度增加0.35億元。

其中「公共建設計畫」方面，為了解決過去預算不足，以致累積高達400多件文資申請案未審退回、部分文資損毀尚缺經費修復等情形，經全面盤點各縣市文資現況，提出「歷史與文化資產維護發展計畫（第五期）」申請，獲行政院核定6年（113-118年）共159.44億元預算，首（113）年計編列22.03億元。

而國家級場館方面，除了國家鐵道博物館邁入工程重點階段；即將於今年底先行開展的「國家漫畫博物館」113年獲編列3.32億元，將辦理園區策展、營運及主場館規劃設計，以及園區室內裝修、景觀、修復等工作；國立臺灣歷史博物館第二期擴建計畫經行政院初步同意經費30億元，113年編列1億元進行規劃設計。

▲▼文化部113年預算編列近300億元，相較112年增加64.4億元，成長幅度近32％。（圖／文化部提供）

▲行政院核定4年100億元「匯聚臺流文化黑潮計畫」，113年核定30億元，全面照顧文化藝術6大面向。（圖／文化部提供）

為了照顧文化藝術各面向，文化部經過整體歸0思考，從現況及國際政策分析、討論問題及痛點、檢討及提出策略、規劃實施步驟與預算規模，也反覆的與行政院及跨部會報告、討論、修正後，獲行政院支持核定4年100億元、113年30億元預算的「2023暨2024-2027匯聚臺流文化黑潮計畫（1 plus 4－T-content plan）」。

「黑潮計畫」規劃以臺灣文化內容為核心，涵括藝術文化原生故事、出版文化原創文本、創意文化在地培養皿、影視音文化國際臺流、科技文化應用突破、文化外交國家軟實力⋯等6大面向、26個執行工作項目。

在藝術文化方面，除了疫後積極展開的表演藝術庄頭劇場、藝術入校等，將再瞄準需求對應資源，包括支持美術館或博物館品牌開展、典藏轉譯應用、強化視覺藝術創作發展，還有參與國際展會、創新藝術展會辦理型態、傳統戲曲保存及主流化等。

針對近年出版產業面臨閱讀式微、銷售市場低迷現況，文化部除了在今年開始實施圖書優化採購、擴大計次電子書借閱，以及創新書市、成年禮金獨立書店加碼政策等，分別在創作、出版、通路端規劃扶植策略，持續至明年。

為開拓市場規模，文化部也將與臺文館整合分工，增加投注資源於拓展外譯量能、版權推廣、海外行銷策略，以提升臺灣出版內容在國際的能見度。

而影視音因具備文化內容產業火車頭效益，以及擴散性、帶動力和較高黑潮經濟效益的可能性，文化部在具體分析好萊塢及韓國等經驗後，提出鼓勵民間內容製作業者，開發國際市場與國際規格的臺灣故事內容、打造國際規格臺流戲劇及綜藝影視內容、製播臺灣大河劇或時代劇等工作項目，期盼從故事文本開發到製作，帶動影視人才技術及製作規模提升，並拓展國際市場。

而《公共電視法》今年完成修法，解開凍結23年、每年固定9億元的捐贈經費「緊箍咒」，文化部於113年預算具體落實修法目的及回應朝野建議，捐贈預算增加至23億元，成長2.5倍，並依公視法規定，明列「公視應依業務運作需求，提出年度工作計畫，並保障族群頻道經費專款專用」。

其中編列6億元則用於辦理兒少原生內容及節目製播，保障兒少近用權及提升臺灣原創動畫內容製播量能；以及開發、孵育臺灣多元原生內容與劇本，帶動產業連結及效益擴散。

至於今年首度發放的1200點「文化成年禮金」，113年度起確定擴大規模至16-22歲，適用人數共約150萬人，文化部將藉由消費市場成長的利基，持續鼓勵藝文消費點推廣加碼、媒合民間資源挹注，以促進藝文消費人口擴增，帶動藝文產業永續發展。

文化部表示，文化預算相比其他可能佔比不高，但深刻理解即使只是微幅的成長，對於藝文界來說都是莫大的支持及鼓舞。除了預算爭取，也將更嚴謹的進行後續各項政策規劃及執行，期盼「文化黑潮」成為另一個護衛臺灣的暖流，讓文化藝術作為臺灣遞向世界最響亮的一張名片。

文化部長史哲表示，113年度國家整體總預算增加，文化部預算也沒有落單，感謝蔡英文總統、行政院及院長陳建仁、副院長鄭文燦以最大的幅度支持文化部所提各項文化政策，文化部也將用最大的努力與朝野委員溝通獲得立法院支持，更將以嚴謹的施政回應各界期待。

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